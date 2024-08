Het NOS Journaal heeft online een superhandige functie, maar dankzij de NPO niet wanneer je journaal terugkijkt

Ik heb een weekje vakantie genomen, maar tussen de bezoekjes aan de Apenheul en het zwembad is het me gelukt om deze nieuwsbrief voor betalende leden te schrijven. Met daarin:

Je kunt razendsnel navigeren binnen het NOS Journaal, maar alleen als je live kijkt

Uiteindelijk zorgt de Europese regulering van techbedrijven voor een anti-EU-sentiment