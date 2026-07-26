Waarom zou je nog vindbaar blijven in Google als het je steeds minder oplevert?

Eenmalig verstuur ik mijn nieuwsbrief aan het einde van het weekend in plaats van aan het begin. Zoals ik vorige week al schreef, was ik deze week druk met Kermis FM, waar ik als adjunct-hoofdredacteur medeverantwoordelijk ben voor alles wat er gebeurt op deze tijdelijke radio- en tv-zender.

Vanavond eindigt de 18e editie en kijk ik terug op een geslaagde editie. In totaal maakte ruim 200 vrijwilligers 125 uur lang live radio en tv vanaf de Tilburgse Kermis en werden er tientallen online artikelen en video's geproduceerd. Er is in Nederland geen mediaproject dat door vrijwilligers wordt gerund te vinden dat zich kan meten aan Kermis FM en daar ben ik als mede-oprichter erg trots op.

De komende dagen ga ik even bijslapen en daarna ga ik op vakantie. Dat betekent ook dat je mijn nieuwsbrief de komende drie zaterdagen moet missen. Komende woensdag verschijnt er nog wel een editie voor leden (dus word vooral lid). De eerstvolgende editie op zaterdag verschijnt op 22 augustus.

Uitgevers beginnen te overwegen om zich terug te trekken uit Google's zoekmachine

Het teruglopende verkeer uit Google door AI-overzichten en de AI-modus resulteert erin dat nieuwsmerken moeten nadenken over de vraag: hoe ziet je strategie en verdienmodel eruit in een wereld zonder Google? Ik heb hier de afgelopen twee jaar al heel veel over geschreven.

Tot nu toe was dat vooral waarschuwend: dit is een ontwikkeling die gaande is en waar je je op moet voorbereiden. Pas actie ondernemen als het verkeer verdwenen is, is te laat. En in mijn ogen is een extra FTE op SEO zetten, wat je in de markt ook ziet gebeuren, niet de oplossing. In plaats daarvan moet je je focus compleet verleggen.

Wat je zelfs kunt doen is de vlucht naar voren kiezen. Iets wat inmiddels een serieus onderwerp van gesprek is binnen sommige media-organisaties. In een artikel in The Wall Street Journal zegt de CEO van USA Today te overwegen Google geen toegang meer te geven tot zijn website, als het verkeer uit Google terugloopt. Ook Politico, The Economist, People Inc. en Reuters zouden overwegen de zoekmachine de toegang tot hun websites te ontzeggen.

Ook buiten de journalistiek is er twijfel. Het online forum Reddit sloot twee jaar geleden een deal met Google, waarbij de zoekmachine 60 miljoen dollar per jaar betaalt om toegang te hebben tot Reddit en de inhoud te gebruiken in AI-gegenereerde antwoorden. En juist de menselijke tips en ervaringen die Reddit biedt zijn ontzettend waardevol voor Google, maar de vraag is of de 60 miljoen dollar wel genoeg inkomsten zijn nu Reddit zijn verkeer uit Google ziet instorten, mede dankzij deze deal.

Uiteraard zijn uitgevers niet de enigen die last hebben van het teruglopende verkeer uit Google, bedrijven en webwinkels hebben er net zo goed last van. Een groot verschil is dat data ook laat zien dat het effect voor dat soort partijen minder groot is. Mensen gebruiken chatbots of AI-functies van Google om informatie in te winnen en gaan vervolgens naar websites om daadwerkelijk om een dienst of product af te nemen.

Tijdens een presentatie op SXSW London liet Neil Patel, die heel veel bedrijven online marketingadvies geeft, aan de hand van cijfers zien dat het verkeer naar websites minder wordt, maar dat de bezoekers die waarde opleveren overblijven. Wat dat betreft lijkt de terugloop van verkeer uit Google voor veel websites in eerste instantie veel dramatischer dan het in de praktijk is.

De grote uitzondering hierop zijn uitgevers. Hiervoor geldt dat het verdienmodel over het algemeen direct samenhangt met het aantal bezoekers. Het is niet zo dat je veel meer verdient aan de bezoekers die nog via Google komen. De enige oplossing is om er daadwerkelijk voor te zorgen dat je minder afhankelijk bent van extern verkeer.

En daarbij is het geen gek idee om te overwegen hoeveel waarde het nog heeft om Google toegang te geven tot je site. Als de uitgeefindustrie massaal beslist dat Google hen te weinig oplevert en de zoekmachine de toegang tot hun websites ontzegt, heeft het internetbedrijf waarschijnlijk best wel een serieus probleem. Het lastige aan deze theorie is dat de kans klein is dat de nieuwsindustrie zich volledig afsluit van Google.

Het is in ieder geval geen gek idee om alle opties te overwegen. Het voelt soms alsof het kiezen is tussen slechte opties. Ik ben er echter van overtuigd dat het bouwen van een strategie op eigen kracht en loskomen van de grote techgiganten die 20 jaar lang voor verkeer hebben gezorgd, voor veel partijen op lange termijn een veel robuuster fundament oplevert.

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