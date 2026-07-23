Talkradio zendt 24/7 AI-gegenereerde nieuwsbulletins uit, maar zit het publiek daar wel op te wachten?

Doordat ik deze week compleet wordt opgeslokt door mijn werk als hoofdredacteur van Kermis FM is deze nieuwsbrief een dagje later. Ik duik er meteen in.

Talkradio onderzocht niet of het idee wenselijk is, iets wat jij wel zou moeten doen

Een online radiostream met 24 uur per dag nieuwsberichten die worden voorgelezen door een AI-stem. Maandag ontving ik een persbericht over de start van Talkradio. Mijn eerste reactie was: hier ga ik niet over schrijven in mijn nieuwsbrief, wat ik overigens bij de 99 van de 100 persberichten niet doe. Maar een halve dag later bedacht ik me: ik ga er wel over schrijven, omdat hier iets van te leren is.