Waar blijft een betaald abonnement op RTL Nieuws?

In deze nieuwsbrief wil ik het met je hebben over introductie van betaalde online abonnementen door televisienieuwsmerken in het buitenland en de mogelijkheden die er op dat vlak zijn voor RTL Nieuws. Laten we er meteen induiken.

Het is een kwestie van tijd tot RTL Nieuws een betaald abonnement gaat aanbieden

Als je kijkt naar de introductie van betaalde abonnementen voor online nieuws, dan zie je dat kranten hierbij altijd voorop hebben gelopen. Niet zo gek: zij zijn gewend om abonnees te hebben die betalen voor de journalistiek die ze maken en het feit dat mensen niet betaalden voor online nieuws was altijd een worsteling.

Bij de online-only-spelers zie je dat er in eerste instantie enkel partijen kwamen die gratis nieuws aanbieden, maar er zijn de afgelopen vijftien jaar ook steeds meer titels gestart met een duidelijk profiel en die juist vol inzetten op een abonnementsmodel. Daarnaast introduceerden, zeker in de VS, veel online nieuwsmerken de afgelopen jaren alsnog een betaald abonnement.

Ondertussen is er één groep die nog steeds consequent gratis nieuws blijft aanbieden: tv-nieuws. Zij zijn gewend dat ze nieuws maken waar niet direct door de kijker voor wordt betaald en dat grotendeels wordt gefinancierd door adverteerders. Daar komt bij dat zij het sowieso lastig hebben met hun online strategie: van oudsher werken er geen tekstschrijvende journalisten en de vertaling van tv naar online video is in de praktijk lastiger dan van print naar online tekst.

Toch zie je internationaal dat verschillende nieuwszenders online abonnementen introduceren. CNN is onder leiding van Mark Thompson, die eerder de baas was van de BBC en The New York Times, bezig om online inkomsten te genereren via een betalend publiek. CNBC heeft al langer een betaald abonnement waar video onderdeel van is en wil nu ook een abonnement aanbieden met de volledige focus op video. Het Britse Sky News overweegt ook om een online abonnement te introduceren, als onderdeel van een versterkte online focus.

Het lijkt erop dat tv-nieuws een inhaalslag probeert te maken. En de vraag is wat dat betekent voor de Nederlandse markt. Ik zie Hart van Nederland nog niet heel snel een abonnement introduceren, maar bij RTL Nieuws is het een realistisch scenario.

Online is qua verdienmodel altijd een altijd een uitdaging geweest en er is met de jaren dan ook heel vaak gesleuteld aan de online-strategie van RTL Nieuws. Een betaald abonnement met een focus op kwaliteitsvideo heeft volgens mij kans van slagen. Zeker als RTL het op een slimme manier weet te bundelen met Videoland.

Natuurlijk heeft RTL te maken met de NOS als belangrijkste concurrent, die alles gratis aanbiedt, maar mogelijk kan de content van RTL Boulevard, RTL Z en Buienrader ervoor zorgen dat RTL Nieuws zich voldoende kan differentiëren van de NOS. RTL heeft genoeg in huis en met een extra investering in het maken van kwalitatief hoogwaardige online nieuwscontent kan het bedrijf iets neerzetten dat niemand anders in de Nederlandse markt kan.

Het lastige is natuurlijk de huidige situatie van RTL Nederland. Zolang de overname door DPG Media niet is goedgekeurd, staat het bedrijf stil. En als die overname wordt goedgekeurd gaat alle energie in eerste instantie daar naartoe en ga je niet zo'n grote strategische wijziging doorvoeren. Gaat de ACM voor de overname liggen, dan is de vraag of RTL de investering wil doen.

Wat dat betreft kan ik veilig stellen dat ik ervan overtuigd ben dat RTL Nieuws een betaald abonnement gaat introduceren. En mocht dat niet gebeuren, dan geef ik de schuld gewoon aan het al dan niet doorgaan van de overname door DPG.

