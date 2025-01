In de zomer van 2022 startte het AD met een eigen videoplatform onder de naam Play. 2,5 jaar later gaat de stekker eruit, omdat er te weinig mensen naar kijken.

Voor jou als betalend lid heb ik weer een verse woensdageditie geschreven. Ik wil het met je hebben over:

Het Chinese DeepSeek zet de AI-industrie op zijn kop.

Ik begrijp werkelijk niks van de videostrategie van het AD.