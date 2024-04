Voormalige nieuwsbaas Facebook over de relatie met media: "Meta has left the building"

Vorige week was het International Journalism Festival in het Italiaanse Perugia. Ik was er zelf niet bij, maar heb deze week online een aantal interessante sessies teruggekeken. Afgelopen woensdag schreef ik naar aanleiding daarvan al een stuk over hoe de journalistiek wat kan doen om de groei van het aantal nieuwsmijders te stoppen. En ook vandaag schrijf ik een stuk op basis van één van de sessies op deze conferentie:

Degenen die bij Facebook en Google verantwoordelijk waren voor de relatie met uitgevers, blikken terug op die relatie.

Eén van de sessies van het International Journalism Festival die ik met veel interesse heb bekeken, was een gesprek tussen Jesper Doub en Madhav Chinnappa, die tot voor kort verantwoordelijk waren voor de relaties met nieuwsmedia binnen respectievelijk Meta en Google.

Jesper Doub werkte tot 2018 in managementfuncties bij verschillende Duitse uitgevers. Toen stapte hij over naar Facebook, waar hij tot september vorig jaar Director of International News Partnerships was. Madhav Chinnappa werkte tien jaar lang bij BBC News als manager op het gebied van business development en rechten. In 2010 stapte hij over naar Google waar hij uiteindelijk Director of News Ecosystem Development werd. Sinds juli vorig jaar is hij weg bij Google.

Doub vertelde over waar het in zijn ogen mis is gegaan tussen Facebook en de nieuwsindustrie: "Toen ik in 2018 begon bij Facebook zaten we aan het einde van de hoogtijdagen van de relatie tussen uitgevers en Facebook. Natuurlijk gingen er wel eens dingen niet goed en waren er discussies, maar in de basis was het zo dat uitgevers verkeer wilden en Facebook interesse had in content en dat het publiek zat te wachten op deze content."

"Op een gegeven moment werd er steeds meer clickbait gemaakt, omdat het werkte voor uitgevers, maar uiteindelijk werden gebruikers er niet blij van. Facebook besloot toen zijn algoritme aan te passen om in te zetten op 'meaningful social interactions' en van de ene op andere dag zagen uitgevers het verkeer uit Facebook instorten." Dat is het begin van een heleboel veranderingen die elkaar in de periode daarna opvolgen, waardoor het vertrouwen verdween en er dus geen sprake meer was van een samenwerking. De relatie was verstoord. "Facebook kwam met de mededeling dat ze video's wilden gaan prioriteren. Dat betekende dat uitgevers eigenlijk gedwongen werden om in te gaan zetten op de productie van video, deels met wat geld dat Facebook beschikbaar stelde."

Er zit iets diepers achter de situatie die ontstond, volgens Doub: "Journalistieke organisaties en techbedrijven verschillen sterk in de snelheid waarmee ze veranderingen doorvoeren en beslissingen nemen."

Doub is wel heel erg kritisch op het feit dat Meta zou moeten betalen voor links naar nieuwsmedia. Hij zegt dat Facebook fundamenteel anders is dan Google, omdat het bedrijf zelf geen content verzamelt of scrapet: "Als je een uitgever bent, ben jij degene die zijn content daar neer zet. Als het resultaat je niet aanstaat, moet je het er niet neerzetten."

Een interessant detail dat later in gesprek naar voren kwam is dat ze bij Google oprecht verbaasd waren toen er in de jaren '10 voor het eerst werd gesproken over regulering. Waarom zou er betaald moeten worden voor links naar sites, het levert hen toch verkeer op? Ze begrepen echt het probleem niet, vertelde Chinnappa.

Inmiddels heeft Meta, in tegenstelling tot Google, de hele nieuwsindustrie de rug toegekeerd of zoals de voormalige medewerker van het bedrijf het zelf omschrijft: "Meta has left the building." Zodra Meta met regulering gedwongen wordt om uitgevers te gaan betalen, stopt het bedrijf simpelweg met nieuws op Facebook. De cijfers uit Canada, waar dit is gebeurd, laten zien dat dit voor het gebruik van Facebook geen verschil maakt of zelfs een positief effect heeft. "Ik denk dat dit het probleem niet oplost en dat het het bedrijf uiteindelijk nog duur kan komen te staan, omdat men niet om de maatschappelijke discussie heen kan."

Chinnappa, die bij Google onder meer verantwoordelijk was voor het Digital/Google News Initiative beantwoordde de vraag: als je tien jaar terug in de tijd zou gaan en je zou hetzelfde budget hebben gehad, wat zou je dan met de kennis van nu anders hebben gedaan?

"Het eerste wat ik me dan zou hebben gerealiseerd, is dat de hele dynamiek tussen uitgevers en techbedrijven over macht gaat. Het speelveld was geld, maar het ging uiteindelijk over het uitoefenen van macht. Bedrijven als NewsCorp en Axel Springer hadden macht en hebben daar goed gebruik van gemaakt." Doub vertelde eerder in het gesprek al dat dit soort grote uitgevers deden alsof ze de hele industrie vertegenwoordigen, maar enkel in hun eigen belang handelden, ten koste van kleinere media.

Wat hij anders had gedaan als hij de kans kreeg? "Mijn hart had gezegd: pak het budget en ga daarmee naar de kleine, onafhankelijke, digital native uitgevers die het begrijpen. Werk met hen en bouw daarop voort. (...) Mijn hoofd zegt dat het geen verschil had gemaakt."

