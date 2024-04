De journalistiek kan zelf iets doen om nieuwsmijden tegen te gaan

Elke woensdag ontvang je een nieuwsbrief die ik enkel verstuur naar mensen die mij als lid financieel ondersteunen. Deze nieuwsbrief dus. Dank voor je steun!

Vorige week was het International Journalism Festival in Perugia. Ik wil hier al jarenlang heen, maar omdat het enkele weken na SXSW plaatsvindt, is dit praktisch niet haalbaar. Gelukkig zijn de sessies online terug te kijken en daar ben ik deze week dan ook druk mee bezig. In deze nieuwsbrief en ook komende zaterdag, zal ik dingen uitlichten die tijdens sessies in Perugia zijn besproken.

In deze editie wil ik het met je hebben over:

7 manieren hoe de journalistiek nieuwsmijden kan tegengaan.

De zoektocht naar een vervanger voor de smartphone.