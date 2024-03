Terwijl RTL zijn online strategie versimpelt, lijkt de NPO het publiek te zijn vergeten

Terwijl deze nieuwsbrief in jouw mailbox ploft ben ik op weg naar Austin in Texas voor de conferentie SXSW. Het wordt de zevende keer dat ik er naartoe ga en een beeld probeer te krijgen van wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van media en technologie. Vorig jaar was de AI-hype net begonnen en dat was duidelijk te merken tijdens SXSW. Ik ben benieuwd hoe er een jaar later naar gekeken wordt. Je gaat er zeker over lezen in deze nieuwsbrief!

Maar nu nog niet, want vandaag wil ik het met je hebben over:

De online strategie van RTL is een heel stuk duidelijker dan die van de NPO.

Wees gewaarschuwd: Facebook zet opnieuw een stap weg van nieuws.