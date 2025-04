NU.nl zet vol in op video op social media om jongeren te bereiken

NU.nl maakt voortaan vijf à zes nieuwsvideo's per dag mét een gezicht in beeld. Het is een breuk met het beleid van uitgever DPG Media tot nu toe.

Een lekker lange editie van mijn nieuwsbrief, want ik wil twee dingen met je bespreken:

NU.nl richt zich met social-media-strategie voortaan op video.

Bij de hervorming van de publieke omroep moet het publiek centraal staan.

NU.nl richt zich met social-media-strategie voortaan op video

Als je NU.nl volgt op Instagram was het je misschien al opgevallen: de nieuwssite plaatst opeens veel meer video's op het platform. Begin deze week is de redactie begonnen met het in de praktijk brengen van een nieuwe social-media-strategie die, zoals ze dat zelf noemen, 'video first' is.

Nu plaatste NU.nl al wel video's op social, maar dat waren er minder en ze waren zonder gezicht en voice-over; enkel beelden met een tekst in beeld. Daarnaast maakte de redactie explainers voor TikTok en YouTube, maar daarvan werden er slechts een paar per week gemaakt. Sinds deze week plaatst de redactie zo'n vijf à zes nieuwsvideo's per dag op Instagram, TikTok en YouTube Shorts. Ze duren zo'n dertig seconden en combineren nieuwsbeelden met presentatoren die in beeld zijn.

Lindsay Mossink legt uit waarom NU.nl voor deze nieuwe strategie heeft gekozen:

Social = video, door daar niet op in te spelen, zul je snel achter de feiten aanlopen. En vooral: verder verwijderd raken van de jongere doelgroep. Die realisatie bracht ons bij deze nieuwe strategie. Inderdaad, video is arbeidsintensief, maar met dank aan het samenvoegen van onze video- en socialredactie is het heel goed te doen. De socialredactie leert nu van onze videomakers en er ontstaan meer video-initiatieven voor de socials.

We zijn deze kanalen echt weer gaan zien als extra nieuwskanalen, waar wij ook een taak hebben om het nieuws te brengen. Een gezicht erbij zorgt daarbij voor meer vertrouwen in dat nieuws.

Tot nu toe waren nieuwsvideo's van hoge kwaliteit op social media in Nederland het domein van de NOS met NOS Stories. Uitgevers investeerden er nooit in omdat het simpelweg duur is en het lastig is om geld te verdienen aan video's op de platforms. Logisch, maar daardoor komen jongeren steeds minder in aanraking met nieuwsmedia, want zij halen informatie van platforms als TikTok en YouTube.

Het Commissariaat voor de Media publiceerde in oktober het onderzoeksrapport 'Jongeren, nieuws en sociale media' (pdf) waaruit bleek dat zonder NOS Stories een groot deel van de jongeren niet bereikt zou worden door traditionele nieuwsmedia. De onderzoekers schreven onder meer:

Zonder de NOS en haar labels komt minder dan driekwart van de jongeren nieuws van deze partijen tegen en gebruikt nog maar de helft van de jongeren informatie vanuit één van de organisaties met onafhankelijke nieuwsredacties die op structurele wijze nieuws vergaren en verspreiden. Met name dit laatste is iets om bij stil te staan, omdat dit betekent dat de private nieuwsmerken weliswaar nog wel bekend van naam zijn en ook een goede reputatie hebben onder de jongeren, maar in veel mindere mate door hen worden gebruikt.

DPG Media, dat vier landelijke nieuwsmerken in handen heeft, was zoals Mossink het noemt "lange tijd geen fan". Dat lees ik als: de uitgever wilde er niet in investeren, omdat er geen geld te verdienen valt. Ik geloof zelf nooit zo in het idee dat alles wat je doet los van elkaar geld moet opleveren. Dat is vooral een kortetermijnidee. Je moet uiteindelijk kijken welke waarde je activiteiten opleveren en dat kan ook betekenen dat je een maatschappelijke bijdrage levert en/of zorgt dat het publiek waar je in de toekomst geld aan kunt verdienen alvast aan je bindt. Uiteindelijk moet er onder de streep geld worden verdiend, maar niet iedere activiteit hoeft een business op zichzelf te zijn.

Bij DPG Media lijken ze daar inmiddels ook van overtuigd, misschien wel door het onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Mossink zegt daarover:

Inmiddels is er (gelukkig) iets veranderd in DPG's kijk hierop. Een grote journalistieke uitgever zal ook zijn best moeten doen om jongeren te bereiken, ook als dat geen centen oplevert. Dat alleen al is een fijn startpunt. Daarnaast hebben we binnen NU.nl nog iets extra's bedacht: deze maand introduceren we op ons eigen platform verticale video. Je raadt het vast al: daar zullen we de vijf tot zes video's natuurlijk ook gaan tonen. Op deze manier is het win-win-win-win.

Dat laatste is ook een belangrijke stap. Ik heb me erover verbaasd dat nieuwssites in Nederland nog massaal horizontale video aanbieden in hun app in plaats van verticale. Zelfs NU.nl tot nu toe en overigens ook die andere grote titel van DPG Media: het AD.

Het is in ieder geval goed om te zien dat de NOS niet meer de enige is die op dagelijkse basis nieuwsvideo's voor jongeren maakt. Sterker nog: met de inzet van gezichten in deze video's zet NU.nl nu een stap die de NOS (nog) niet gezet heeft. NOS Stories gebruikt voor de dagelijkse nieuwsvideo's nog gewoon beelden met een voice-over, terwijl op platforms als TikTok gezichten erg goed werken.

Ik ben benieuwd of deze stap van NU.nl zorgt voor meer video-ontwikkelingen op social media door Nederlandse nieuwsmedia.

Bij de hervorming van de publieke omroep moet het publiek centraal staan

De afgelopen twee weken is er enorm veel gezegd, geschreven en geroepen over de hervormingsplannen voor de landelijke publieke omroep van minister Bruins. En ik heb er in die twee weken nog helemaal niet uitgebreid over geschreven in mijn nieuwsbrief, enkel in het blokje 'kort' onderaan mijn nieuwsbrief.

Ik had vorige week makkelijk een boos stuk kunnen schrijven over het idiote plan om de NTR niet te laten fuseren met de NOS, maar op te heffen. Voor mijn gevoel had ik echter weinig toe te voegen aan alle argumenten die daarover al vrijwel direct gedeeld werden.

Ik had dinsdag iets kunnen schrijven over de eerste omroepen die elkaar gevonden hebben om een omroephuis te gaan vormen: AVROTROS en PowNed, maar ik heb daar eigenlijk helemaal niet echt een uitgesproken kijk op.

En dus schreef ik niks en heb ik vooral heel veel nagedacht over wat ik nu eigenlijk van deze hervorming vind. En dan bedoel ik voor de duidelijkheid niet de bezuinigingen, waarbij weer wat van het budget van de publieke omroep wordt afgesnoept, omdat er rechtse partijen in het kabinet zitten die de publieke omroep links vinden. Uiteindelijk gaat het hierbij om wisselgeld op de rijksbegroting, terwijl het directe gevolgen heeft voor wat de publieke omroep wel en niet kan doen.

Nee, ik bedoel de hervorming. Het samenvoegen van omroepen in omroephuizen. Het afschaffen van het ledenmodel en het bijbehorende idee dat de omroepen omroephuizen de pluriformiteit van het bestel intern moeten waarborgen. Het verminderen van de macht van de NPO. En hoe langer ik erover nadenk: hoe meer ik me afvraag: waarom zou je op deze manier de publieke omroep hervormen?

We hebben natuurlijk een uniek omroepstelsel in Nederland en ergens zou je dat moeten koesteren. Tegelijkertijd zie je dat het niet meer van deze tijd is. Omroep MAX heeft vanwege zijn doelgroep heel veel leden, maar de meeste jonge mensen worden geen lid van een omroep. Daarnaast kun je in de maatschappij helemaal niet meer opdelen in groepen mensen/stromingen die een eigen bijpassende omroep hebben. En als het wel kan, dan leidt dat tot een versplintering die compleet onwerkbaar is.

Conclusie: ons omroepstelsel in uniek, maar achterhaald. De hervorming die nu wordt voorgesteld, verandert daar niets aan. Misschien zorgt het voor een efficiëntieslag, al heb je ook kans dat je omroephuizen krijgt die meerdere merken gaan voeren en waarbij er intern afstand is of wrijving ontstaat tussen die merken. Dat hoeft niet zo te zijn, bij de eerdere omroepfusies is het uiteindelijk gelukt om drie nieuwe fusieomroepen te vormen, maar of dat weer gaat lukken is afwachten. De meest logische combinaties zijn al gemaakt en de omroepen die heel bewust zelfstandig bleven, moeten nu alsnog gaan fuseren. Dat is vragen om gedoe.

Uiteindelijk gaat het daar echter helemaal niet om. Het gaat om het publiek. En het lijkt wel of dat helemaal wordt vergeten. De hervorming gaat vooral over interne politiek. Welke rol heeft de NPO? Wie is er de baas? Hoe wordt het geld verdeeld? En oh ja: hoe houden we het omroepstelsel op papier pluriform?

Het zou moeten gaan om wat de kijker eigenlijk wil. Weten mensen naar welke omroep ze kijken en waar die van staan? Of gaat het hen om de programma's? Om een mix van genres? Om de combinatie van programma's die een breed publiek aanspreken en programma's die er zijn voor specifieke niches? Om het kunnen kijken naar dingen die de commerciële media laten liggen? Om een aanbod van kwalitatief hoogwaardige content op het gebied nieuws, educatie, cultuur en bovenal onderlinge verbinding?

In mijn ogen gaat het te weinig over het publiek, terwijl dat de helft is van de term 'publieke omroep'. Het gaat vooral over omroepen: welke er nu precies moeten zijn en of die samen in een huis zitten. Waarschijnlijk gaat het vervolgens over wie daar de baas van wordt, zodat dezelfde mensen die al decennia lang aan de top staan binnen de publieke omroep ook in het hervormde stelsel weer hun eigen baan weten veilig te stellen.

Nu heb ik werkelijk geen idee hoe het stelsel er wel uit zou moeten zien. Je kunt in de praktijk niet opnieuw beginnen en dus kom je altijd uit op hervormingen die een slecht compromis worden tussen het oude omroepstelsel en een robuuste, toekomstbestendige publieke omroep. Maar ergens hoop ik dat in het hele proces een keer aan het publiek wordt gedacht. Iets wat helaas verdomd moeilijk is voor zowel politici als omroepbaasjes, maar wel heel hard nodig om ook in de toekomst een sterke publieke omroep te hebben.

