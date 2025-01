Nieuwsorganisaties maken zich zorgen over de toekomst van de journalistiek, maar niet over hun eigen business

Speciaal voor jou als betalend lid heb ik het jaarlijkse onderzoek 'Journalism, media, and technology trends and predictions' van het Reuters Institute doorgenomen en wat ik denk dat de vijf interessantste inzichten zijn eruit gehaald:

Het vertrouwen in de toekomst van de journalistiek is sterk gedaald. Media maken zich zorgen over afnemend verkeer vanuit Google, terwijl dat verkeer stabiel is. Nieuwsmedia willen zoals ieder jaar meer energie stoppen in videoplatforms. Bijna iedereen wil deals sluiten met AI-bedrijven. Vooral simpele AI-toepassingen zijn populair.

In deze nieuwsbrief ga ik dieper in op deze vijf punten.