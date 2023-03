In deze editie wil ik het met je hebben over:

GPT 4. Uiteraard.

Juist jonge nieuwsconsumenten betalen voor online nieuws.

1. En toen was daar GPT 4

Op de eerste dag van SXSW, inmiddels anderhalve week geleden, zat Greg Brockman van OpenAI op het podium. Hij vertelde over waarom OpenAI geen non-profit meer is die zijn getrainde modellen open source beschikbaar maakt. Hij was eerlijk over de vragen waar hij geen antwoord op had. En hij wilde vooral niets kwijt over datgene waar iedereen in de zaal meer over wilde weten: GPT 4, de volgende versie van het taalmodel achter onder meer ChatGPT. Vier dagen later lanceerde OpenAI GPT 4...

Belangrijke verschillen met de vorige versie van het taalmodel zijn dat het het nieuwe model multimodaal is en niet alleen tekst maar ook afbeeldingen als input kan gebruiken. Daarnaast is hij beter met meerdere talen door elkaar, heeft hij een langer geheugen en is het lastiger om met misleidende prompts het systeem zover te krijgen dat het dingen doet die eigenlijk niet de bedoeling zijn.

De techmedia schreven afgelopen week dan ook maar over twee dingen: de omgevallen Silicon Valley Bank en GPT 4:

Daarnaast was er ontzettend veel nieuws over toepassingen van generatieve AI:

Als ik zou willen zou ik voortaan iedere week zo'n lijst kunnen publiceren, gok ik zo. Zeker in de techwereld duikt iedereen erop om en wordt in het openbaar uitgeprobeerd wat wel werkt (en meerwaarde heeft) en wat niet. In theorie kan het voor heel veel diensten een meerwaarde bieden en kan het ook media helpen, in ieder geval in hun tooling.

Op SXSW ging het, niet geheel verrassend, ontzettend veel over (generatieve) AI, ook in relatie tot media en journalistiek. Ik heb geprobeerd om op basis van alles wat ik hoorde in presentaties, interviews en panels drie vragen te beantwoorden:

Is AI een hype? Hoe kan de journalistiek AI gebruiken? Hoe ga je verantwoord om met AI binnen de journalistiek?

Het resultaat van die poging (100 procent door mijzelf met de handgeschreven):

2. Juist jonge nieuwsconsumenten betalen voor online nieuws

Als het gaat om jongeren en nieuws dan moet je altijd eerst even vaststellen wat we verstaan onder jongeren. Ik denk bij jongeren in eerste instantie aan de leeftijdsgroep 12-18 jaar, maar in onderzoek rondom nieuwsgebruik zijn jongeren over het algemeen 18-35 jaar of zelfs tot 40 jaar. Zo ook in de cijfers die ik vandaag met je wil bespreken.

Het American Press Institute heeft onderzoek gedaan naar het betaalgedrag van Amerikaans 'jongeren' voor nieuws.

In all, 51% of Gen Z (16- to 24-year-olds) pay for or donate to news, and that number rises to 63% among younger Millennials (25- to 31-year-olds) and to 67% among older Millennials (32- to 40-year-olds). The numbers suggest a real potential for sustainable revenue — if news organizations, whether legacy or start-up, can create content Millennials and Gen Zers find valuable.

Nu kun je natuurlijk direct opvoeren dat cijfers uit de VS niets zeggen over hoe dat in Nederland is, maar gelukkig neemt het Reuters Institute het betaalgedrag voor nieuws in Nederland ieder jaar mee in het Digital News Report. Daaruit blijkt dat hoe jonger iemand is, hoe groter de kans is dat hij betaalt voor nieuws op internet:

18-24 jaar: 37%

25-34 jaar: 30%

35-44 jaar: 19%

45-54 jaar: 12%

55+: 9%

Het rapport van het American Press Institute gaat veel dieper in op waarvoor 'jongeren' betalen en met welke beweegredenen. Bijvoorbeeld:

Americans ages 16 to 40 are more than twice as likely to pay for or donate to email newsletters, video, or audio content from independent creators (47%) than to traditional sources like print or digital newspapers (22%).

Oftewel: traditionele uitgevers delven hier het onderspit en veel meer 'jongeren' betalen voor een nieuwsbrief of podcast dan voor de site/app van een krant. Iets wat ik als 36-jarige herken in mijn eigen gedrag (n=1, I know).

Een andere interessant feitje dat naar voren komt:

News fatigue doesn’t mean Gen Z and Millennials won’t pay for or donate to news. Despite the need for news organizations to address news fatigue, a main subject of our first report “Fatigue, traditionalism, and engagement: news habits and attitudes of the Gen Z and Millennial generations”, Gen Z and Millennials are still willing to pay for or donate to news. Supporting a news mission they believe in may be important to them. That means relaying a news organization’s mission becomes critical when creating more ways for people to pay or donate.

Het hele rapport bestaat uit 37 pagina's en is gevuld met harde data en analyse van die data. Ook al kun je niet alles 1-op-1 vergelijken met de Nederlandse markt/maatschappij, er zitten volgens mij genoeg interessante inzichten in. Met als belangrijkste uitdaging voor uitgevers: hoe ga je de voorkeur om specifieke makers/journalisten te betalen voor hun werk gebruiken als traditionele uitgever. Bijvoorbeeld door specialisten een eigen nieuwsbrief of podcast te laten starten die je als los product in de markt zet.

3. Dit heb ik afgelopen week gelezen