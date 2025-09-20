Hoe ga je als redactie het gesprek aan met je publiek? Niet door mensen op een podium te zetten

In deze nieuwsbrief blik ik een week na dato nog even terug op het Nederlands Journalistiek Festival. Ik wil het met je hebben over:

Met het Nederlands Journalistiek Festival kreeg de journalistiek eindelijk het congres dat ze altijd al nodig had.

De NOS plaatste het publiek letterlijk op het podium, maar is dat de juiste manier om het gesprek aan te gaan?

Met het Nederlands Journalistiek Festival kreeg de journalistiek eindelijk het congres dat ze altijd al nodig had

Een week geleden vond het eerste Nederlands Journalistiek Festival plaats. Het is opgezet door Stichting Huis voor de Journalistiek, dat op zijn beurt een initiatief is van Wytse Vellinga, coördinator Journalistieke Verantwoording bij de NPO; Karlijn Goossen, genrecoördinator journalistiek bij de NPO en Jesse Beentjes freelance journalist en journalistiek strateeg.

De stichting wil uiteindelijk een fysiek huis voor de journalistiek realiseren, maar het festival is hun eerste wapenfeit. Het idee was om een Nederlandse versie te maken van het International Journalism Festival, dat ieder jaar plaatsvindt in Perugia, Italië. En net als die conferentie, kozen de bedenkers ervoor het in een middelgrote stad te organiseren, en hoefde niemand toegang te betalen.

Ik heb me er altijd over verbaasd dat Nederland nog geen journalistiek congres had. Natuurlijk zijn er wel evenementen (geweest) rondom journalistieke vernieuwing en er is de jaarlijkse VVOJ Conferentie voor Onderzoeksjournalistiek, maar er miste iets groters en breders. En dat is precies de kracht van het idee achter Nederlands Journalistiek Festival. Toen ik voor het eerst over de plannen hoorde, was ik dan ook meteen enthousiast. Een plek waar kennis en ervaringen worden gedeeld, discussies worden gevoerd en mensen uit het vak, van student tot hoofdredacteur, elkaar ontmoeten, is zo ontzettend belangrijk voor het vakgebied.

De grote vraag is dan echter: is er daadwerkelijk interesse in zo'n evenement vanuit de sector? Want mijn ervaring is ook dat journalisten over het algemeen niet heel veel lezen over de ontwikkelingen in hun vakgebied en ook niet echt congresgangers zijn. En ook al is het gratis, het kan natuurlijk best dat er uiteindelijk helemaal niet veel mensen op zijn initiatief afkomen.

Ik was dan ook positief verrast dat alle workshops vol zaten qua voorinschrijvingen en dat ik bij presentaties en panels eigenlijk alleen maar volle zalen heb gezien. Ook bij sessies als het NU.nl-project rondom de Fediverse en een panel over productdenken was elke stoel gevuld.

Ik weet niet hoeveel mensen er uiteindelijk zijn geweest, maar de drukte bij de sessies heeft in mijn ogen bewezen dat er behoefte is aan een journalistiek festival als dit. Een evenement waarbij onderwerpen als de macht van big tech, publieksbetrokkenheid en de veiligheid van journalisten allemaal aan bod komen. En waarop, op de tweede dag, ook geprobeerd is om niet alleen mensen uit het vak, maar ook het publiek langs te laten komen.

Na het succes van dit jaar kan het bijna niet anders of er komt volgend jaar een tweede editie. En ik weet dat de stichting Huis voor de Journalistiek daar hulp bij kan gebruiken, onder meer in de vorm van een donatie. Dus mocht je het initiatief steunen: doneer via hun crowdfundingcampagne.

Niks missen? Abonneer! In mijn nieuwsbrief praat ik je bij over online media en innovatie in de journalistiek. Wekelijks verstuur ik een gratis editie. Aanmelden Email sent! Check your inbox to complete your signup. Ik ga netjes om met je mailadres en je kunt je altijd met twee klikken uitschrijven.

De NOS plaatste het publiek letterlijk op het podium, maar is dat de juiste manier om het gesprek aan te gaan?

De meest originele sessie op het Festival van de Journalistiek werd georganiseerd door de NOS. De omroep organiseert regelmatig publieksbijeenkomsten in het land, waarbij journalisten van de omroep in gesprek gaan met hun publiek. In mijn ogen een prachtig initiatief, dat steeds meer media in verschillende vormen organiseren.

Een belangrijk kritiekpunt dat je kunt hebben op dit soort bijeenkomsten is dat de journalisten op het podium zitten en het publiek vanuit de zaal vragen kan stellen. In deze setting kijken de journalisten letterlijk neer op het publiek.

Adjunct-hoofdredacteur Wilma Haan bedacht, voor zover ik het heb begrepen op het International Journalism Festival in Perugia, het idee om het op het Journalistiek Festival om te draaien: het publiek op het podium en de journalisten in de zaal.

En zo zaten vorige week zaterdag acht mensen op het podium die werden geïnterviewd door Journaal-presentator Winfried Baijens terwijl de zaal vol journalisten vragen kon stellen. De NOS had ook tientallen redacteurs en verslaggevers overgehaald om aanwezig te zijn in de zaal.

Een leuk initiatief om het een keer om te draaien en het is een mooie boodschap om het publiek letterlijk het podium te geven. En toch ging ik met een gevoel naar huis dat dit niet de manier is.

De hele sessie was tot in de puntjes voorbereid. Er waren uitgebreide voorgesprekken geweest met de acht panelleden en er was zelfs een ploeg langsgeweest om introductiefilmpjes te maken. Dat zorgde ervoor dat het gedurende de hele sessie doordacht en te voorbereid voelde. Het grootste deel van de vragen werd ook gesteld door Winfried Baijens en niet door de journalisten in de zaal. En je voelde een duidelijke afstand. Net zoals je die voelt als je de journalisten op het podium zet en het publiek in de zaal.

En laat ik voorop stellen: ik vind het een bijzonder origineel en goed initiatief van de NOS. Het laat zien dat de redactie bezig is met het gesprek aangaan met het publiek, maar dit is niet de manier. Het gesprek tussen journalisten en burgers moet plaatsvinden op gelijk niveau. Geen hele zaal tegenover een groepje op het podium, maar een gemengde groep die samen aan een tafel, in een kring of staand in een ruimte het gesprek aangaat. Die elkaar bevraagt en dingen vertelt.

Publieksbetrokkenheid gaat om het voeren van een gesprek dat beide kanten op gaat. En dat was dit simpelweg niet.

En juist doordat er overduidelijk zoveel tijd en energie in was gestoken om dit voor te bereiden, kreeg ik het gevoel dat het een gemiste kans was. Als al die tijd en energie nu waren besteed om gewoon op gelijkwaardig niveau in gesprek te gaan. Zonder voorgesprekken en introductiefilmpjes. Zonder podium. Dan had je denk ik wel tien sessies kunnen houden en dan hadden de journalisten ook echt met de mensen gesproken.

Ik weet dat in de Incubator van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, doordat ik er zelf bij betrokken ben, onderzoek wordt gedaan naar de vraag 'Hoe betrekken we het publiek bij de journalistiek?'. En daar worden echt heel interessante vormen en methodes getest. Belangrijk en goed werk, maar ergens bekruipt me soms ook het gevoel dat er overal in de journalistiek mensen dingen aan het bedenken zijn die vast goed werken, maar voorbij gaan aan het feit dat je gewoon ergens moet beginnen. En dat begint bij een gesprek. Geen gesprek om een verhaal te halen, maar een gesprek om veel beter te begrijpen wie je publiek is en wat hen bezighoudt.

Journalistieke vernieuwers, sluit je aan bij Club PINO! Ken je Club PINO al? Het heeft niets te maken met blauwe vogels of kinderprogramma's die van de televisie zijn verdwenen, maar alles met het verbeteren van de journalistiek. Club PINO is een netwerk/beweging voor pioniers in nieuwsorganisaties, van journalisten tot innovatoren, die geloven dat de journalistiek beter kan. Voor wie niet alleen ideeën heeft, maar ook wil experimenteren, impact wil maken en verandering wil doorvoeren. Club PINO wil de kloof tussen idee en uitvoering verkleinen, innovatief werk dat op allerlei redacties plaatsvindt zichtbaar maken én een community van gelijkgestemden bieden, want in de praktijk kan innovatie best wel eenzaam zijn. Dat doet Club PINO op dit moment door middel van: Coaching : je krijgt een 1-op-1 sessie (ongeveer een uur) met een ervaren innovator.

Buddy-systeem : je wordt gekoppeld aan een collega-innovator (intern of extern) met wie je regelmatig kunt sparren.

AIgent PINO : een AI-assistent die best practices, tools, formats, inspiratie uit andere nieuwsorganisaties én uit PINO’s eigen netwerk verzamelt en presenteert. Ook op andere manieren organiseert Club PINO kennisdeling en brengt de community van pioniers in de journalistiek samen. Publiekgericht werken krijgt daarbij extra aandacht, omdat Club PINO gelooft dat innovaties alleen waardevol zijn als ze luisteren naar publiek, betrokkenheid creëren en balans zoeken tussen redactionele ambitie en wat publiek wil/nodig heeft. Nieuwsgierig geworden? Sluit je aan bij Club PINO of ga meteen aan de slag door bijvoorbeeld een coachingssessie aan te vragen. Ga aan de slag met Club PINO

Kort