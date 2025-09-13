NU.nl test feed met korte posts van eigen journalisten binnen de app

NU.nl voegt een feed met korte berichten van verslaggevers toe aan zijn app met als doel een alternatief te ontwikkelen voor de platforms van de grote techbedrijven.

Terwijl deze nieuwsbrief in je inbox landt, ben ik onderweg naar Deventer voor de tweede dag van het Nederlands Journalistiek Festival, dat voor het eerst plaatsvindt in Deventer. Toen ik hoorde over de plannen van de organisatoren was ik al enthousiast, omdat in mijn ogen een grootschalige conferentie die alle facetten van de journalistiek beslaat, mist in ons land. En na dag 1, waarin ik alleen maar volle zalen zag, weet ik zeker dat zo'n evenement uiteindelijk onmisbaar is.

In deze nieuwsbrief ga ik in op een interessant project van NU.nl, waar ik gisteren over hoorde op het festival.

2 procent van de gebruikers van de NU.nl-app op iOS ziet op dit moment een feed met korte posts van redacteuren in de app. De berichten, die lijken op tweets, geven gebruikers een extra reden om de app te openen, maken de redactie van NU.nl menselijker en maken de nieuwssite minder afhankelijk van techbedrijven. En nog interessanter: aan de achterkant is het een eerste stap van NU.nl om actief te zijn in de fediverse.

Op het Nederlands Journalistiek Festival vertelden Ocky Wiemeijer, Head of Product bij NU.nl en Arie Bart de Vries, UX Lead bij NU.nl over het project. Dat startte met een heleboel uitdagingen en vragen waar alle nieuwsmedia mee te maken hebben:

Hoe gaan we om met de afname van verkeer vanuit sociale media?

Hoe verhouden we ons tot de afhankelijkheid van sociale media voor distributie?

Waarom vindt het contact tussen lezer en journalist vooral plaats op de platformen van Big Tech? In andere woorden, buiten de omgeving van onze eigen platformen?

Zou het niet mooi zijn als niet alleen de consumptie (artikelen lezen), maar ook de interactie (in gesprek gaan) en acquisitie (artikelen delen) op het ‘eigen’ platform plaatsvindt?

Wat als we indirect verkeer ‘direct’ kunnen maken door zelf het sociale platform te zijn waarop interactie en acquisitie plaatsvindt?

Uiteindelijk zijn uitgevers afhankelijk geworden van de grote techbedrijven op het gebied van distributie, interactie en verdienmodel.

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie is er daarnaast ook het nog het probleem dat het internet wordt overspoeld met gegenereerde content waar uitgevers mee moeten zien te concurreren. Daarom is aandacht voor menselijkheid en community nodig, vertelde Wiemeijer in zijn presentatie:

Het wordt nog belangrijker om te laten zien dat wij onze journalistiek bedrijven met professionals, mensen van vlees en bloed die elke dag volgens journalistieke standaarden hun werk doen. Op de plekken komen waar het nieuws gebeurt, kennis hebben van zaken.

Communities bestaan uit mensen die een gedeelde interesse hebben. AI kan dat niet vervangen. Nieuws is ook een collectieve ervaring, en dat is iets waar AI met op maat gemaakte antwoorden en informatie aan voorbij gaat.

Met het fediverse-project, zoals het intern wordt genoemd, richt NU.nl zich op het verkleinen van de afhankelijkheid van de techbedrijven op het gebied van distributie en interactie én op het vergroten van de menselijkheid en het community-aspect.

Dat hoopt NU.nl uiteindelijk te doen door een alternatief te bieden dat de problemen van traditionele sociale media ondervangt:

Het zijn gesloten ecosystemen, die gebruikers vasthouden en de overdracht van data tegenhouden.

De platforms zijn onveilig door de toename haatdragende berichten en de terugtrekkende beweging op het gebied van moderatie.

Desinformatie is volop aanwezig op de platforms.

De platforms zijn ontworpen om verslavend te zijn en brengen problemen met zich mee op het gebied van mentale gezondheid.

Synthetische content die is gegenereerd door kunstmatige intelligentie overspoelt de platforms.

Het idee is om een decentraal alternatief, zoals het protocol achter Mastodon of BlueSky, te omarmen en zelf een interface hiervoor te ontwikkelen binnen de eigen omgeving.

Dat zou uiteindelijk een feed kunnen opleveren met berichten van journalisten, reacties daarop van lezers en berichten van andere accounts binnen de fediverse, wat ervoor zorgt dat deze berichten binnen elke app die hetzelfde protocol gebruikt te volgen zijn. Dat is echter nog toekomstmuziek; NU.nl is klein begonnen met een zogeheten proof of concept, waarbij het een feed heeft gebouwd van de berichten die NU.nl-journalisten op BlueSky plaatsen. Een kleine groep gebruikers kan deze feed nu terugvinden in de NU.nl-app.

Het concept zoals het er nu is, doet een beetje denken aan wat techsite The Verge sinds drie jaar heeft. Daar bestaat de homepage uit een combinatie van traditionele artikelen en korte posts van journalisten. Groot verschil is dat die berichten (nog) niet beschikbaar zijn in andere apps, omdat The Verge geen gebruik maakt van een open protocol. Wiemeijer, vertelde tijdens zijn presentatie dat de Amerikaanse techsite ook één van de inspiratiebronnen was voor dit project.

NU.nl heeft voor dit project eerst gebruikersonderzoek gedaan en rolt de functionaliteit nu stap voor stap uit naar een groeiende groep gebruikers om vervolgens goed te kijken naar wat ze ervan vinden en of het een positieve bijdrage levert aan het gebruik van de NU.nl-app.

Tijdens het traject wil NU.nl een aantal aannames valideren. De eerste drie zijn inmiddels gevalideerd door gebruikersonderzoek, vertelde UX Lead Arie Bart de Vries

Journalisten (van NU.nl) zijn enthousiast en willen actief deelnemen aan het platform. Het sociale platform past volgens bezoekers bij NU.nl. Er is behoefte aan een sociaal platform dat niet van een groot techbedrijf is.

De eerste resultaten uit gebruikersonderzoek met de proof of concept zijn positief. 75 procent van de gebruikers geeft de feed een voldoende. En respondenten geven aan dat ze de blik achter de schermen en informele posts van journalisten interessant vinden. De helft van hen zegt dat het een positieve bijdrage heeft aan het vertrouwen in de redactie.

De grootste beperking is dat er op dit moment te weinig posts zijn om ervoor te zorgen dat gebruikers dagelijks de feed bekijken.

Uiteindelijk hopen Wiemeijer en De Vries nog meer aannames te valideren, maar daarvoor zal het proof of concept verder ontwikkeld en uitgerold moeten worden:

Het concept van een sociaal platform op NU.nl leidt tot meer bereik, retentie, engagement. Het sociale platform op NU.nl kan een veilige omgeving blijven, zonder haat en misinformatie. Het is technisch mogelijk om een sociaal platform in NU.nl te bouwen en aan te sluiten op de Fediverse.

Uiteindelijk valt of staat het succes ook deels bij de adoptie van de fediverse-technologie door gebruikers. Daarnaast komen er uiteindelijk uitdagingen bij kijken voor een uitgever als DPG Media hoe je omgaat met moderatie en de ethische kant, waarbij je een veilig en "gezond" alternatief wilt ontwikkelen voor de platforms van de grote techbedrijven.

Zelfs als dat niet lukt, denk ik dat het concept dat er nu staat al interessant kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het format van korte berichten van journalisten, die voorheen op Twitter te vinden waren, binnen het eigen platform een meerwaarde kunnen bieden. Al helemaal als je daar ook nog interactiemogelijkheden aan toevoegt. Wat dat betreft ben ik heel benieuwd naar het vervolg van dit project en naar hoe het binnen DPG Media verder wordt opgepikt.

Kort

De redactie van RTL Nieuws zit in een veranderingsproces: zowel de techniek als de manier van werken worden vernieuwd. In Broadcast Magazine verscheen hier een uitgebreid artikel over. Doel is om in het hele proces van een verhaal na te denken over hoe het via ieder kanaal kan worden verteld. Hiervoor gaat de redactie werken met een redactiesysteem waarin het verhaal (met alle daaraan gekoppelde uitingen) en niet een uitzending of publicatie centraal staat. Eerlijk gezegd was ik verbaasd dat dat tot nu blijkbaar niet zo was, omdat dit op bijna alle tv-nieuwsredacties al lang zo is.

Een aantal regionale omroepen experimenteert relatief veel met kunstmatige intelligentie in vergelijking met andere redacties. De afgelopen jaren schreef ik al over een aantal van deze projecten. Dit artikel geeft een mooi overzicht en gaat dieper in op de werkwijze.

Reddit heeft een tool beschikbaar gemaakt waarmee je als uitgever kan zien hoe je artikelen het doen op het platform. Daarbij krijg je ook suggesties voor waar je je verhaal kunt delen om daarmee een bijdrage te leveren aan de gesprekken op Reddit. In Nederland laten media Reddit eigenlijk volledig links liggen, terwijl het een interessant kanaal is om aandacht te krijgen voor je verhalen.

De VS en de EU werkten samen in de aanpak van desinformatiecampagnes door landen als Rusland, China en Iran. De VS heeft deze overeenkomst echter opgezegd, want waarom zou je je wapenen om je te kunnen verdedigen in de informatieoorlog?

Facebook test wat er gebeurt als het alle gebruikers de mogelijkheid geeft om Community Notes te beoordelen of aan te vragen. Het plaatsen van Community Notes, dat als vervanger moet dienen van echte factchecks, blijft voorbehouden aan gebruikers die zich hiervoor hebben aangemeld.

De startup Inception Point AI produceert AI-gegenereerde podcasts die onder de streep een dollar per stuk kosten. Het bedrijf produceert zo'n 5000 podcasts en publiceert meer dan 3000 afleveringen per week. Wie er op zit te wachten: geen idee, maar de productiekosten van dit soort AI-slop zijn zo laag dat je podcast-apps ermee kan overspoelen en via advertenties geld kan verdienen.

In de zoektocht naar de schutter van de Amerikaanse activist Charlie Kirk delen mensen verscherpte versies van de vage beelden die zijn gedeeld van de dader. Het gaat alleen niet om opgepoetste afbeeldingen, maar om verscherpingen door middel van generatieve AI, waardoor een AI-model zelf een invulling maakt van hoe de schutter er waarschijnlijk uitziet.

De schikking tussen AI-bedrijf Anthropic en Amerikaanse auteurs wordt voorlopig tegengehouden door de rechter. Schrijvers van 500.000 boeken en andere geschreven werken zouden gemiddeld 3000 dollar per werk krijgen, omdat Anthropic geen toestemming heeft gevraagd voor het gebruik als trainingsdata. Volgens de rechter zijn de advocaten tot een deal gesloten achter gesloten deuren en zijn de auteurs hier op geen enkele manier betrokken, waardoor ze niet hebben kunnen aangeven of ze het wel eens zijn met de schikking. In de medianieuwsbrief van Axios kwam ik een schematische weergave tegen van de deals die Amerikaanse uitgevers hebben gesloten met AI-bedrijven en de rechtszaken die zijn aangespannen.

