Hoe kun je kunstmatige intelligentie inzetten in een redactieproces als hulpje van een journalist? DPG Media is daarmee aan de slag gegaan.

Als betalend lid van mijn nieuwsbrief krijg je elke woensdag een extra nieuwsbrief. Deze keer wil ik het met je hebben over:

Met ChatDPG wil DPG Media generatieve AI onderdeel maken van het redactieproces