Het experiment met Wie is de Mol? maakt de verschillen tussen tv en streaming duidelijk

Het kan je bijna niet ontgaan zijn, want de NPO heeft heel veel marketing ingezet voor de promotie ervan: er is een nieuw seizoen van Wie is de Mol? begonnen. Het is een extra seizoen dat, in tegenstelling tot de normale editie, niet wordt gespeeld met BN'ers en niet op tv te zien is. Het extra seizoen van Wie is de Mol? is alleen te zien op NPO Start.

Nu maak ik al zeven jaar een podcast over Wie is de Mol?, Trust Nobody, dus ik ben bovengemiddeld invested in dit programma, maar dat is niet de reden dat ik erover schrijf. Wat het interessante is, is dat het seizoen een voorbeeld is van het verschil tussen televisie en streaming.

De makers hebben namelijk het format van Wie is de Mol? gepakt (10 kandidaten spelen in het buitenland opdrachten voor geld, één iemand saboteert de boel, degene die het meeste weet over deze saboteur wint de pot) en er vervolgens toch een ander soort programma mee gemaakt. Wat meteen opvalt is dat de afleveringen eindigen met cliffhangers en weer verder gaan waar ze gestopt zijn.

Normaal zijn de afleveringen van Wie is de Mol? een afgerond geheel, waarbij (op een enkele uitzondering na) wordt geëindigd met een test, waarbij een kandidaat afvalt. Elke aflevering begint met een terugblik en eindigt met een vooruitblik. Aangezien er een week tussen zit en je misschien zelfs een aflevering hebt gemist.

Zo niet bij streaming. We zagen sinds de opkomst van Netflix al een verschuiving van televisieseries die één verhaal vertellen over meerdere afleveringen in plaats van afleveringen die los van elkaar kunnen worden bekeken met daarnaast wat doorlopende verhaallijnen. Ook de lengte van afleveringen is variabeler geworden, doordat ze niet meer in een uitzendschema hoeven te passen.

Bij Wie is de Mol? zie je dat ook: de afleveringen zijn korter (zo'n drie kwartier), maar verschillen ook tot wel 10 minuten in lengte. Ze eindigen abrupt en gaan zonder terugblik weer door. Niet zo gek, als je je bedenkt dat de NPO ervoor heeft gekozen om er elke vrijdag twee tegelijk online te zetten. Het idee is dat je ze kunt bingen.

Inhoudelijk valt op dat het tempo in de afleveringen hoog ligt. Alsof ze zijn gemaakt voor YouTube, waarin mensen gaan scrollen zodra het ook maar een beetje oninteressant wordt. En waar ik de eerdere wijzigingen van de opzet best logisch vind als je een tv-programma maakt voor streaming, denk ik niet dat het moordende tempo waarin de afleveringen doordenderen nodig was. Je moet kijkers ook de tijd geven om bijvoorbeeld de kandidaten te leren kennen en mee te kunnen spelen in de zoektocht naar de mol.

Maar bovenal denk ik dat de NPO iets over het hoofd ziet: Wie is de Mol? is geen tv-programma maar een evenement. Het is een programma waar mensen naar kijken en er vervolgens over napraten (of een podcast luisteren). Dat werkt nog steeds het beste door iets op zaterdagavond op tv uit te zenden, al kun je dit ook op een streamingdienst creëren. Alleen moet je het dan niet online zetten terwijl er meerdere grote sportevenementen zijn en mensen met vakanties gaan. Je moet het geschikte moment vinden om het evenement te claimen.

Nu is de Streaming Editie van Wie is de Mol? al meteen het populairste programma op NPO Start ooit, maar dat zegt uiteindelijk ook weer niet heel veel. Er zijn niet heel veel programma's exclusief voor NPO Start gemaakt, het dient vooral als manier om gemiste uitzendingen terug te kijken. Als je kijkt naar wat er speciaal voor NPO Start is gemaakt, dan zitten daar geen grote, bestaande titels bij zoals Wie is de Mol?. Het was dus wel heel erg vreemd geweest als dit niet het best bekeken programma ooit was op NPO Start.

In mijn omgeving (en ook in de luistercijfers van Trust Nobody) zie ik terug dat er mensen zijn die niet de urgentie voelen om meteen te kijken. Omdat ze druk zijn met het volgen van het EK en de Tour, omdat ze op vakantie gaan en omdat er twee afleveringen per keer verschijnen. Misschien gaan ze later nog kijken, wat ook de hoop en insteek is van de NPO. Maar dan ga je wel voorbij aan een belangrijk onderdeel van wat Wie is de Mol? is: een evenement. Iets dat je samen kijkt.

Maar wie weet is dat wel precies wat de NPO gaat leren van dit experiment. Want dat is wat het uiteindelijk is: een (vrij duur) experiment, waarin gekeken wordt hoe je een hitformat kunt aanpassen aan de wetten van streaming. Dat is iets wat in mijn ogen alleen maar kan worden aangemoedigd.

Bijna iedereen heeft een foutief beeld van verkeer vanuit Google

Nu het verkeer vanuit externe bronnen zo onder druk staat, wordt het misschien wel belangrijker dan ooit om te begrijpen waar het verkeer precies vandaan komt en waarom mensen je site bezoeken. Op die manier kun je het verkeer ook op waarde schatten en kijken waar je meer op in wil zetten om uiteindelijk loyaal publiek aan je te binden dat vaker terugkomt.

Nu is er één ding dat me jaren geleden al opviel als het gaat om de reportage van verkeer uit zoekmachines en dat is dat er chronisch fout over wordt gerapporteerd. Binnen redacties wordt namelijk bij het verkeer vanuit Google inhoudelijk zoekverkeer naar artikelen nog weleens op één hoop gegooid met verkeer naar de voorpagina van mensen die simpelweg zoeken op de naam van een site.

En ja: er zijn best wat mensen die als ze naar NOS.nl of Volkskrant.nl willen googlen op NOS of Volkskrant. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een soort direct verkeer naar je site, van mensen die Google gebruiken als een adresbalk. Dat moet je eruit filteren of los categoriseren als je het hebt over het aandeel van je verkeer dat binnenkomt via Google. En dat gebeurt in mijn ervaring zelden.

Zeker als Google AI-antwoorden op inhoudelijke zoekvragen gaat geven, bestaat de kans dat de verhoudingen verschuiven. Het is aannemelijk dat als het verkeer vanuit Google, dat het aandeel van het verkeer vanuit Google dat voortkomt op mensen die gewoon de naam van de site intypen, relatief gezien groter wordt.

Nu zijn er vast mensen die dit lezen die denken: verkeer is verkeer. Zolang er maar pageviews zijn zodat advertenties worden getoond, dan is het goed. Maar juist in een markt die razendsnel verandert is het zo belangrijk om aan de hand van data te kunnen begrijpen wat er nu precies verandert, wat er gebeurt. Degenen die dat in de smiezen hebben, zijn degenen die overleven.

