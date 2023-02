Het einde van clickbait is nabij

Dank voor alle reacties op mijn vorige editie. Weet dat mijn mailbox altijd open staat voor (opbouwende) kritiek of tips!

1. Microsoft en Google tonen hun toepassingen van conversational AI aan de wereld

Microsoft investeerde in 2019 een miljard dollar in OpenAI, de maker van onder andere ChatGPT. Toen een paar weken geleden een tweede investering, die kan oplopen tot 10 miljard dollar, werd aangekondigd, werd duidelijk dat Microsoft de technologie die door OpenAI is ontwikkeld in zijn producten wil integreren.

Google is op datzelfde moment ontzettend bang om zijn ChatGPT-achtige technologie publiekelijk beschikbaar te maken, vanwege de mogelijke backlash die ontstaat wanneer de dienst fouten maakt en bijvoorbeeld desinformatie zou verspreiden. Daar wilde Microsoft duidelijk gebruik van maken. Waar Google ooit de underdog was, is Microsoft dat nu en is het afbreukrisico voor Microsoft dus vele malen kleiner. Het bedrijf kondigde afgelopen dinsdag een aantal nieuwe functies aan voor zoekmachine Bing die zijn gebaseerd op een nieuwe versie van OpenAI's GPT-taalmodel en het zogeheten Prometheus-model van Microsoft zelf.

Je kunt, als je toegang hebt tot nu de nieuwe functies, vragen stellen aan Bing, die in een lopend gesprek worden beantwoord of Bing een tekst laten schrijven op basis van een prompt. Een groot verschil met ChatGPT is dat Bing gebruik maakt van actuele data. De kennis van ChatGPT houdt ergens eind 2021 op, terwijl Bing continu gebruik maakt van actuele informatie. Dat biedt een heleboel nieuwe mogelijkheden.

Als je de AI-functies van Bing wilt uitproberen, kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Wat Microsoft hierbij trouwens slim doet, is dat het Edge als browser verplicht stelt en gebruikers die Bing als standaardzoekmachine instellen voorrang geeft. Uiteraard zijn er journalisten die al toegang hebben en hun eerste ervaringen delen.

Met de aankondiging van Microsoft is de concurrentiestrijd tussen Microsoft en Google, die redelijk was bedaard, weer in alle hevigheid losgebarsten. In de podcast Decoder zegt Microsoft CEO Satya Nadella daarover:

First of all, look, I have the greatest of admirations for Google and what they’ve done. They’re an unbelievable company with great talent, and I have a lot of respect for Sundar [Pichai] and his team. So therefore, I just want us to innovate. We competed today. Today was a day where we brought some more competition to search. Believe me, I’ve been at it for 20 years, and I’ve been waiting for it. But look, at the end of the day, they’re the 800-pound gorilla in this. That is what they are. And I hope that, with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance. And I want people to know that we made them dance, and I think that’ll be a great day.

Een dag voor de aankondiging van Microsoft had Google in allerijl een aankondiging opgetuigd van zijn 'conversational AI', genaamd Bard. Nu hadden we op ontwikkelaarsconferenties al eerder demo's gezien van LaMDA, het taalmodel achter Bard, maar dit was een officiële aankondiging van wat Google er mee wil doen. Al kan het grote publiek het voorlopig nog niet testen; in eerste instantie krijgt een groep 'trusted partners' toegang tot het systeem. Wel kan het zijn dat je op een vraag in Google een antwoord in tekstvorm gaat zien, die is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie.

Na afloop van de aankondiging blijkt dat tijdens de presentatie Bard een fout maakte. Er werd in een demo gevraagd "What new discoveries from the James Webb Space Telescope can I tell my 9 year old about?" Waarbij Bard onder meer antwoordde dat de telescoop "took the very first pictures of a planet outside of our own solar system." Dat is echter incorrect. De grote angst van Google: dat het systeem foute informatie gebruikt in zijn antwoorden, werd meteen werkelijkheid.

Dit incident is hetgeen wat lijkt te blijven hangen na Google's presentatie, terwijl er vooral met veel interesse wordt gekeken naar Microsoft nieuwe functies binnen Bing. De rollen lijken plots omgedraaid.

2. Wees gewaarschuwd: verkeer uit zoekmachines gaat verdwijnen

Het voelt alsof de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie opeens in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen. Technologie waar al heel lang aan is gewerkt, ziet opeens het daglicht en de concurrentiestrijd tussen techbedrijven zorgt voor een versnelling in het publiekelijk beschikbaar komen van de technologie.

Media worstelen met de vraag of ze iets kunnen/moeten met de technologie, hoe je omgaat met de risico's en hoe je transparant bent over het eventuele gebruik ervan. Ik heb hier de afgelopen weken al een aantal keer over geschreven. De technologie brengt echter nog een veel grotere verandering met zich mee: het verdwijnen van verkeer uit zoekmachines.

Media hebben veel werk gemaakt van SEO en Google is voor de meeste uitgevers een heel belangrijke verkeersbron. Google toont de laatste jaren al steeds vaker 'antwoordkaarten' waarmee je zoekopdracht meteen binnen Google wordt beantwoord, maar dat valt in het niets als je kijkt naar de verandering die we nu gaan zien. Het doel van zoekmachines is uiteindelijk niet mensen te linken naar sites waar informatie te vinden is, maar om mensen de informatie te leveren waar ze naar op zoek zijn. Linkjes naar websites waren daarbij slechts een noodzakelijk kwaad. De demo's van Google en Microsoft van afgelopen week laten zien hoe het leveren van informatie er in de toekomst uitziet.

Nu geloof ik niet dat de traditionele zoekmachine met links naar websites morgen opeens verdwenen is, maar die zal wel steeds verder naar de achtergrond verdwijnen. Het verkeer uit zoekmachines zal de komende jaren kleiner worden.

Deze ontwikkeling loopt paralel met de verschuiving van social media van tekst (met linkjes) naar beeld. De groeiende social-platformen (Instagram en TikTok) zorgen nauwelijks voor verkeer. Als je als uitgever voor een heel groot van de je inkomsten afhankelijk bent van verkeer vanaf andere platformen (zowel social als search) is dit het moment om je zorgen te gaan maken.

Het wordt belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat je een directe relatie opbouwt met je publiek. Dat ze zelf naar je site komen of je app openen; dat ze geabonneerd zijn op je nieuwsbrief. Websites die draaien op eenmalig bezoek en via Google en Facebook maximaal bereik nastreven om daar geld aan te verdienen via traditionele advertenties, zijn ten dode opgeschreven. Sterker nog: ik wil bij deze wel de voorspelling doen dat clickbait zijn langste tijd heeft gehad. Bezoek lokken met koppen die halve informatie geven loont binnenkort niet meer. Je moet verwachtingen waarmaken, kwaliteit leveren en publiek aan je binden. Dat is de enige manier om te overleven.

3. Mediaprofessionals kennen het mediagebruik van Nederlanders niet

Mediaprofessionals overschatten het online mediagebruik van de gemiddelde Nederlander. Dat schrijft onderzoeksbureau Motivaction in een recent rapport. Het onderzoeksbureau vroeg 265 mediaprofessionals (en dan vooral de mensen die bezig zijn met de inkoop, verkoop en productie van advertenties) naar hun eigen mediagebruik en om dit vervolgens te vergelijken met het werkelijke mediagebruik van Nederlanders:

Deze cijfers laten direct zien dat mediaprofessionals online een stuk actiever zijn dan de gemiddelde Nederlander. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, als ze zich maar bewust zijn van dit verschil. Maar je raadt het al: dat zijn ze niet.

De mediaprofessionals die meededen aan het onderzoek is gevraagd om het mediagebruik van de gemiddelde Nederlander in te schatten:

Conclusie: het gebruik van traditionele media wordt onderschat; het gebruik van online media overschat.

Er is ook gevraagd of de mediaprofessionals denken dat ze goed zijn in het inschatten van het mediagebruik. En je voelt hem al aankomen: ze overschatten zichzelf op dat vlak.

Wat ik jammer vindt is dat in dit onderzoek journalisten en andere makers niet zijn meegenomen. Zomaar een idee voor een vervolgonderzoek...

