Google maakt AI-overzichten beschikbaar in Nederland: wat betekent dat voor het verkeer naar nieuwssites?

Iets later dan de planning was, wil ik jou als betalend lid graag even bijpraten over de introductie van AI-overzichten van Google in Nederland.

Antwoorden op de 4 belangrijkste vragen over Googles AI-overzichten

Een jaar geleden kondigde AI-overviews aan: een nieuwe functionaliteit binnen zijn zoekmachine waarbij zoekvragen direct worden beantwoord door een antwoord dat door een taalmodel wordt gegenereerd op basis van de informatie op websites die Google heeft geïndexeerd.

In eerste instantie kwam de functionaliteit beschikbaar onder een kleine groep gebruikers in de VS en was er vrij snel ophef over vreemde fouten die de functionaliteit maakte. Zo adviseerde Google om lijm op een pizza te doen als de kaas niet blijft plakken. Het antwoord bleek voor te komen uit een grappig bedoelde post op Reddit, die Google voor waar aannam.

Sindsdien heeft Google heel veel gesleuteld aan AI-overviews. Niet alleen om dit soort fouten te voorkomen, maar ook om te bepalen bij welke zoekvragen AI Overviews worden getoond. De zoekmachine wil namelijk enkel een eigen antwoord geven op het moment dat dat een betere manier is om de zoekvraag van een gebruiker te beantwoorden dan middels een lijst linkjes. Die welbekende tien links zijn overigens altijd gewoon onder een AI-overview te vinden, maar als je vraag al is beantwoord door Googles taalmodel, dan hoef je daar niet meer naartoe te scrollen.

Sinds afgelopen weekend zijn AI-overzichten, zoals Google ze in het Nederlands noemt, bij ons beschikbaar. Ik weet niet of alle gebruikers ze al te zien krijgen of dat het bedrijf ze in eerste instantie bij een percentage van alle Nederlanders toont.

Nu heb ik het afgelopen jaar al een aantal keer geschreven over deze functie en uitgelegd hoe hij werkt, maar desondanks lijkt het me een goed moment om de belangrijkste vragen over AI-overzichten te beantwoorden.