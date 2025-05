De Nederlandse mediamarkt bestaat binnenkort misschien nog maar uit drie grote spelers

In deze nieuwsbrief wil ik het met je hebben over wat de overname van RTL Nederland door DPG Media betekent voor de toekomst van de Nederlandse mediamarkt.

Goedkeuring van de overname van RTL door DPG maakt de weg vrij voor Mediahuis en Talpa om samen verder te gaan

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat DPG Media aankondigde dat het overeenstemming had bereikt met RTL Nederland om dat mediabedrijf in te lijven voor 1,1 miljard euro.

De aankondiging kwam bijna twee jaar nadat RTL Nederland en Talpa Network te horen hadden gekregen dat toezichthouder ACM de fusie van die twee bedrijven verbood. De samenvoeging van die twee bedrijven zou leiden tot een te dominante positie in de commerciële televisiemarkt, omdat de RTL 4, RTL 5, RTL 7, SBS 6, Net 5 en Veronica dan allemaal in dezelfde handen zouden zijn.

Omdat de kritiek van de ACM vooral ging over de positie op de televisiemarkt, hadden DPG en RTL waarschijnlijk de hoop dat hun deal wel goedgekeurd zou worden. Dat werd echter steeds onzekerder toen de ACM zijn besluit over de overname maar bleef uitstellen. DPG Media wordt immers nog machtiger dan het nu al is. Op de advertentiemarkt, maar ook zeker op de nieuwsmarkt, waar je kunt stellen dat de pluriformiteit onder druk staat als drie landelijke kranten, een heleboel regionale dagbladen, één van de grootste nieuwssites en de grootste commerciële televisienieuwsredactie in handen zijn van één bedrijf.

Tegelijkertijd kun je beargumenteren dat de markt steeds internationaler wordt en dat schaalvergroting de enige manier is voor tv-bedrijven om te concurreren met streamingdiensten en voor uitgevers om te kunnen opboksen tegen grootmachten als Google en Meta. Ik heb de afgelopen twee jaar een aantal keer over deze worsteling geschreven.

Afgelopen woensdag kwam het FD plots met het nieuws dat de overname van RTL door DPG hoogstwaarschijnlijk toch wordt goedgekeurd door de ACM. Er zijn wel wat voorwaarden. Zo moeten NU.nl en RTL Nieuws de komende tien jaar volledig onafhankelijk van elkaar blijven bestaan. Een offer dat DPG waarschijnlijk wel wil brengen, al zijn er best interessante kansen voor het bedrijf als je die twee zou integreren.

Dat de ACM deze overname goedkeurt zorgt er natuurlijk voor dat DPG Media nog wat groter en machtiger wordt. De Nederlandse mediamarkt gaat uit nog minder partijen bestaan.

Het Commissariaat voor de Media rapporteert in de jaarlijkse Mediamonitor al jaren over de concentratie van mediabedrijven in Nederland. Deze schematische weergave uit de laatste editie laat duidelijk zien hoe weinig partijen er nog over zijn als je dat vergelijkt met vijftien jaar geleden.

Tijdens de komende editie staan er dus maar vier bolletjes onder elkaar en heeft DPG Media een groter marktaandeel dan de NPO.

En waarschijnlijk eindigt de zogenaamde consolidatie niet met deze overname. Sterker nog, dat de ACM dit goedkeurt maakt de weg vrij voor Mediahuis en Talpa Network om samen verder te gaan. Immers: de fusieplannen van RTL en Talpa kwamen voort uit het feit dat RTL niet zelfstandig verder wilde en John de Mol uiteindelijk ook een keer met pensioen wil. Ik gok dat de plannen om Talpa Network te verkopen - of te fuseren met een ander mediabedrijf - nog steeds bestaan.

Mediahuis moet in de strijd met DPG Media eigenlijk wel groter worden en daarvoor zou een stap op de tv-markt het meest logisch zijn. DPG kan adverteerders immers alle mediatypen aanbieden en Mediahuis niet. Nu is het in België zo dat Mediahuis geen tv-zenders heeft en DPG Media wel, net als straks in Nederland het geval is, maar ik kan me haast niet voorstellen dat het bedrijf niet alsnog graag op de tv-markt actief wordt.

Voor de ACM lijken er in ieder geval geen argumenten om fusie of overname tegen te houden, nadat de deal tussen DPG en RTL definitief is goedgekeurd. De kans is daardoor groot dat de Nederlandse mediamarkt op korte termijn nog maar bestaat uit drie grote spelers: de NPO, waarvan de financiering zwaar onder druk staat, en twee commerciële reuzen.

