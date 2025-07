Een grote groep jongeren betaalt voor nieuws

Het schrijven van deze editie van mijn nieuwsbrief had nogal wat voeten in de aarde. Gisteren had ik een vrij bizarre werkdag met bijna non-stop afspraken tussen 9:30 en 22:00 uur. Het schrijven van een nieuwsbrief was agendatechnisch simpelweg niet mogelijk. Dus wilde ik het vanochtend doen. Klein probleempje: Pocket, de dienst die ik gebruik om alle artikelen in te verzamelen en te labelen, is sinds vandaag offline. Ik heb dus geen toegang tot alle links die ik heb verzameld en gerubriceerd, wat vrij essentieel is voor het schrijven van deze nieuwsbrief.

Nu wist ik wel dat Pocket offline zou gaan, maar onder meer vanwege mijn vakantie moest ik nog zoeken naar een vervangende tool en had ik in mijn hoofd dat ik daar deze week nog de tijd voor had. Niets bleek minder waar.

Hierdoor kwam er niets terecht van mijn plan om vanochtend mijn nieuwsbrief te schrijven en dus is het een late-night-editie geworden. En vergeef me dat de lijst met linkjes wat korter is dan je van me gewend bent.