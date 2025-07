De onbenutte kansen van een nieuwsapp met een dynamisch design

De app van The Economist focust zich doordeweeks op het nieuws en in het weekend op langere achtergrondverhalen.

Regio voor regio beginnen de zomervakanties in Nederland. Zoals je weet ben ik zelf net terug van vakantie en deze zomer ben ik er dan ook gewoon iedere week met mijn nieuwsbrief. Hij zal soms wat korter zijn, omdat er minder is om over te schrijven. In deze editie heb ik het bijvoorbeeld maar over één onderwerp: het idee achter een nieuwsapp die er in het weekend anders uitziet dan doordeweeks.

Een nieuwshomepage zou zich qua ontwerp moeten aanpassen aan het moment

Het Britse tijdschrift The Economist heeft zijn app een redesign gegeven, waarbij de uitgever een bijzondere keuze heeft gemaakt: doordeweeks focust de app zich meer op het nieuws van de dag en in het weekend richt de app zich meer op langere achtergrondverhalen.

Het concept komt voort uit de eigen wens van The Economist om meer te worden gezien als een merk waar je terechtkunt voor het dagelijkse nieuws en de bijbehorende analyse en niet alleen voor achtergrond. Nu moet zo'n verandering uiteraard aansluiten bij de behoeften van het publiek, maar over het algemeen zie je dat mensen doordeweeks minder tijd hebben en op de hoogte willen blijven van wat er gebeurt en in het weekend is er tijd en ruimte voor achtergrond.

Kranten zijn hier van oudsher al goed in en alleen maar beter in geworden met zaterdagkranten die gevuld zijn met lange stukken van soms meerdere pagina's en diverse bijlagen. Interessant is wel dat je hier online veel minder van terugziet.

Uiteraard worden er in het weekend meer lange achtergrondstukken gepubliceerd op de sites van kranten en in hun apps, maar dat komt doordat die stukken worden geschreven voor de zaterdagkrant en dus in het weekend verschijnen. De app en de site zelf zien er op zaterdagochtend niet anders uit dan op maandagmiddag.

Nu moet je ook heel erg oppassen met het bouwen van een app waarbij het design zich aanpast aan het moment. Gebruikers raken snel verbaasd als onderdelen en functionaliteiten plots niet te vinden zijn op de plek waar ze gewend zijn dat ze staan. Tegelijkertijd is er denk ik ruimte voor experiment op dat vlak, zoals The Economist dat nu doet.

Uiteindelijk is een goed digitaal nieuwsproduct namelijk altijd een combinatie van het product zelf en de inhoud. En op het moment dat je in het weekend andere soorten content maakt dan doordeweeks, is het niet gek dat je product zich daaraan aanpast.

Je zou dit zelfs nog verder kunnen doorvoeren, waarbij je een verschil maakt tussen hoe je app er op een doordeweekse dag 's ochtends, overdag en 's avonds uitziet. De behoeftes van gebruikers verschillen immers door de dag heen.

Als je kijkt naar de app van de NOS, één van de meest gebruikte nieuwsapps van het land, dan wordt daar 's avonds prominent verwezen naar livestreams van het Achtuurjournaal en sportwedstrijden. De voorpagina ziet er echter precies hetzelfde uit als altijd. Het is veel logischer om hem meer in te richten op (live) kijken in de avond en minder op een overzicht van de laatste artikelen. Op zondag is het logischer om een meer op sport gericht voorpagina-ontwerp te hanteren.

Het FD zou kunnen nadenken over hoe hun app er in het weekend uitziet, als lezers niet aan het werk zijn en er ook veel minder aanbod is. Dat is volgens mij een uitgelezen moment om de beste lange stukken van de afgelopen weken nogmaals onder de aandacht te brengen.

Het belangrijkste is om hiervoor goed inzicht te hebben in én de behoefte en routines van de gebruiker én in wat de redactie wanneer publiceert (of kan publiceren). Vervolgens is het belangrijk om er middels gebruikerstests achter te komen of een dynamisch ontwerp van een nieuwsapp of -site niet te veel verwarring met zich meebrengt.

Ik ga er vanuit dat The Economist dit heeft gedaan en dat er dus blijkbaar ruimte is om de voorpagina van een nieuwsapp aan te passen aan het moment van de dag of week. En als je dat gaat doen, ben ik ervan overtuigd dat het ervoor zorgt dat je publiek loyaler wordt.

