Cijfers laten zien: je moet een betaalmuur in een artikel meteen onder de kop plaatsen

Het is een mooie dag vandaag: precies drie jaar geleden werd mijn zoontje geboren. Sindsdien combineer ik mijn werk met het vaderschap en heb ik ervoor gekozen twee dagen per week niet te werken.

Het doorgaan met het schrijven van deze nieuwsbrief heb ik in de afgelopen drie jaar meerdere malen heroverwogen, omdat het simpelweg heel erg veel tijd kost, zeker als je kijkt naar het totaal aantal uren dat ik tegenwoordig werk. Ruim een kwart van al mijn werkuren gaat zitten in het schrijven van deze nieuwsbrief en dat levert me nog geen 250 euro per maand op. Gelukkig heb ik de afgelopen jaren genoeg fijne opdrachtgevers gehad die voor genoeg omzet zorgen om dit te compenseren.

Het heeft wel tot gevolg dat alle ideeën die ik heb om meer met deze nieuwsbrief te doen, voorlopig in de ijskast blijven staan. Vroeger gaf ik mijn zaterdagmiddag of zondagochtend op om aan mijn nieuwsbrief te werken, tegenwoordig sta ik dan toch liever in de speeltuin. Iets met prioriteiten...

Anyway: voordat ik slingers en ballonnen ga kopen, heb ik een verse nieuwsbrief voor je geschreven. Ik wil het met je hebben over:

Nieuwssites geven te veel van een artikel weg voor ze de betaalmuur tonen.

YouTube kijken is populairder op tv dan op smartphones.

Waar op een artikelpagina plaats je de betaalmuur? Geef je de lead van je stuk of zelfs een paar alinea's weg, of plaats je de betaalmuur direct onder de titel van een artikel.

Bij veel uitgevers leeft het idee dat een stuk van het artikel weggeven helpt om mensen erin te trekken en hongerig te maken naar de rest, waardoor ze een abonnement afsluiten. Echter: niets blijkt minder waar. Hoe meer je weggeeft, hoe groter de kans dat lezers daar genoeg aan hebben. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door Duitse wetenschappers op basis van grote bakken data van Duitse en Oostenrijkse nieuwssites.

Een intro verlaagt de kans dat iemand een abonnement afsluit met 72,2 procent. Zelfs een ondertitel tonen is onverstandig, daardoor klikt 86,3 procent minder mensen op 'abonneer'. Een betaalmuur zoals De Telegraaf heeft, waarbij je enkel de titel en foto van een artikel kunt zien, werkt dus het beste.

Het laat in mijn ogen zien hoe transactioneel een betaalmuur uiteindelijk is. Toegang krijgen tot content is datgene wat de meeste mensen uiteindelijk laat betalen, niet de betrokkenheid bij een nieuwsmerk. Niet dat dat geen factor van betekenis is, maar dit onderzoek laat zien dat, in ieder geval bij een deel van de lezers: toegang trekt mensen over de streep.

De laatste jaren zie je betaalmuren natuurlijk al steeds strenger worden. Sommige titels hebben al hun content achter een betaalmuur weggestopt, sommige kiezen ervoor om geen enkel premium artikel meer gratis weg te geven en sommige (lees: het FD) combineren die twee. Als je daarbij optelt dat je eigenlijk ook nog eens niets van een artikel gratis zou moeten weggeven om het aantal nieuwe abonnees te maximaliseren, dan heeft dat een negatief effect op de toegang tot nieuws.

En laat dat nu net een factor zijn, die binnen de huidige maatschappelijke en democratische ontwikkelingen, ook onderdeel zou moeten zijn van de beslissingen over de inzet van een betaalmuur. Je kunt alles kapotoptimaliseren, maar uiteindelijk draait het bij journalistiek niet om winstoptimalisatie.

YouTube kijken is populairder op tv dan op smartphones

De baas van YouTube deelde afgelopen week een opvallend cijfer: in de VS kijken mensen meer naar YouTube op hun tv, dan op hun telefoon. Dergelijke cijfers voor Nederland zijn helaas niet bekend.

De verschuiving van YouTube, die eerst van computerscherm naar smartphone ging en nu van smartphone naar tv, is niet raar. Video's op YouTube zijn de laatste jaren steeds langer geworden. De gemiddelde lengte van 'normale' video's in de trendinglijst op YouTube was vorig jaar 42 minuten, onderzocht Tjitze Zijlstra, wat 7 minuten langer is dan een jaar eerder. En lange video's kijken een stuk lekkerder weg op de bank op je tv, dan 'even tussendoor' op je smartphone.

Dat series en films van streamingdiensten op een tv worden gekeken voelt logisch en de lange content van makers op YouTube wordt steeds meer een alternatief voor traditionele tv of producties van streamingdiensten. In de VS zie je bijvoorbeeld dat videopodcasts voor een groeiende groep mensen de rol van 'cable news' overnemen.

YouTube heeft afgelopen jaar dan ook geïnvesteerd in het verbeteren van zijn app op smart tv's met een interface die echt is afgestemd op het grote scherm, maar tegelijkertijd een volledige YouTube-ervaring biedt.

Tegelijkertijd zie je de laatste jaren de razendsnelle groei van korte, verticale video op smartphones. Die korte video's worden overigens ook steeds langer, maar blijven ergens tussen een paar seconden en een paar minuten. TikTok, Instagram, maar ook YouTube zetten hier vol op in. En als je kijkt naar de analyse van Tjitze Zijlstra van de lijst trendingvideo's op YouTube, dan zie je daar steeds meer shorts tussenzitten.

Het laat zien hoe het online video-aanbod verder diversifieert rondom twee basisideeën:

Korte video's bekijk je op je telefoon en zijn verticaal.

Lange video's bekijk je op een groot scherm en zijn horizontaal.

Uiteraard kunnen lange video's ook op een telefoon worden gekeken (en verticale video's op grotere schermen), maar ik denk dat je bij het maken van content of het bouwen van producten moet uitgaan van deze twee regels. Dat vraagt om een fundamentele wijziging van de videostrategie van veel nieuwsmedia die nog steeds voornamelijk horizontale korte video's produceren. Zie ook mijn kritiek op de videostrategie van het AD van twee weken geleden.

Daarnaast is er denk ik ruimte voor lange video's van nieuwsmedia. Langere gesprekken en interviews, die nu simpelweg niet gemaakt worden. De opkomst van langere video en videopodcasts is echt een blinde vlek voor nieuwsmedia en ze zijn hard bezig om op dat vlak de boot te missen. What else is new in dat opzicht.

