BuzzFeed News stopt, terwijl traditionele uitgevers het hebben overleefd

BuzzFeed gaat opnieuw bezuinigen en ontslaat 15 procent van het personeel. Al een paar jaar gaat het slecht met het bedrijf en volgt ontslagronde op ontslagronde. BuzzFeed werd gebouwd op verkeer via social media (of eigenlijk Facebook), maar wist zich niet goed aan te passen toen social media steeds minder verkeer naar uitgevers ging sturen en videogedreven platforms als Instagram, YouTube en TikTok de plek werden voor het BuzzFeed-publiek zijn tijd doorbracht.

Bij deze ontslagronde vertrekt ook een deel van het hoogste management van BuzzFeed. Daarnaast geeft oprichter Jonah Peretti in een interne memo aan dat hij de afgelopen jaren fouten heeft gemaakt.

I want to explain a little more about why we’ve come to these deeply painful decisions. We’ve faced more challenges than I can count in the past few years: a pandemic, a fading SPAC market that yielded less capital, a tech recession, a tough economy, a declining stock market, a decelerating digital advertising market and ongoing audience and platform shifts. Dealing with all of these obstacles at once is part of why we’ve needed to make the difficult decisions to eliminate more jobs and reduce spending.

But I also want to be clear: I could have managed these changes better as the CEO of this company and our leadership team could have performed better despite these circumstances. Our job is to adapt, change, improve, and perform despite the challenges in the world. We can and will do better.

More broadly, I regret that I didn’t hold the company to higher standards for profitability, to give us the buffer needed to manage through economic and industry downturns and avoid painful days like today. Our mission, our impact on culture, and our audience is what matters most, but we need a stronger business to protect and sustain this important work.

Het meest pijnlijke van deze ontslagronde is dat BuzzFeed heeft besloten te stoppen met BuzzFeed News, de journalistieke titel van BuzzFeed die in het najaar van 2011 van start ging en waarvan de redactie veel (prijswinnend) onderzoek heeft gedaan.