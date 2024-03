4 dingen die ik leerde op SXSW

Zoals beloofd deel ik in deze nieuwsbrief de eerste lessen die ik heb opgedaan op SXSW. Daarom een iets andere editie dan je van gewend bent met in de hele nieuwsbrief geen enkel linkje (volgens mij een unicum).

SXSW is nog bezig en ik ga er in toekomstige nieuwsbrieven nog meer schrijven (daar heb ik wat meer tijd voor nodig), maar dit zijn alvast vier interessante dingen die ik hier hoorde en met je wil delen.