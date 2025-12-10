YouTube-vrij opgroeien: het videoplatform moet niet anders worden behandeld dan TikTok en Instagram

YouTube wordt nog vaak gezien als een platform dat anders is dan de diverse social media, maar dat is het niet.

Ik merk dat ik de afgelopen twee jaar steeds vaker zinnen als "een maand geleden schreef ik over..." gebruik in mijn nieuwsbrief. Simpelweg omdat er grote ontwikkelingen zijn waar ik veel over schrijf, maar ook omdat die zich blijven doorontwikkelen. Daarom probeer ik deze nieuwsbrief iets nieuws: een aantal relatief korte follow-ups op eerdere verhalen. Ik ben benieuwd wat je van deze vorm vindt: laat het me even weten met een reply op deze mail.

Eerst wil ik het trouwens met je hebben over YouTube-gebruik door kinderen.