Wat er voor zorgt dat mensen de journalistiek vertrouwen is deels strijdig met waar de journalistiek voor staat

Naast het geven van workshops, mijn advieswerk voor media-organisaties en het maken van podcasts, sta ik al vier jaar lang voor de klas bij journalistiekopleidingen. Ik ben begonnen bij Windesheim en sinds vorig studiejaar doe ik dat bij Fontys Journalistiek in Tilburg.

Na de meivakantie is er weer een nieuw blok begonnen en probeer ik studenten bij het vak De Ontwikkelaars te helpen met het bedenken van een nieuw idee/product. Ik help ze in het innovatieproces, dat begint bij het bepalen van een doelgroep en het onderzoeken welk probleem die doelgroep heeft. Daarna is het de bedoeling om een oplossing te bedenken en testen.

Naast een groep docenten/experts zetten we dit blok voor het eerst ook AI in, in het begeleidingsproces. Het stond studenten vrij om bijvoorbeeld al ChatGPT te gebruiken, maar we bieden ze nu voor het eerst ook echt een aantal chatbots aan om te helpen met bijvoorbeeld brainstormen. Een idee van een collega, moet ik er eerlijk bij zeggen, maar ik vind het uiteraard razend interessant om te kijken of dit kan helpen om het proces te versnellen. Daar kom ik over twee maanden op terug.

Voor nu wil ik het over heel andere dingen hebben over in deze nieuwsbrief speciaal voor betalende leden:

Dit zijn de 4 belangrijkste factoren voor het vertrouwen in nieuwsmedia.

Alle techbedrijven komen achter elkaar met AI-aankondigingen.