Waarom ik sociale media voortaan geen sociale media meer noem

Het gebruik van de juiste terminologie is in deze tijd essentieel of het nu voor jongeren is, voor (generatieve) AI of voor platforms.

Ik kreeg de afgelopen week de vraag hoe ik generatieve AI inzet bij het schrijven van mijn nieuwsbrief. Dat is iets waar ik uiteraard transparant over wil zijn. Nog los van het feit dat het natuurlijk heel erg past bij de thematiek van mijn nieuwsbrief om hierover te schrijven. In de praktijk gaat het om een aantal toepassingen:

De belangrijkste toepassing is eindredactie. Ik laat ChatGPT mijn tekst controleren op spelfouten en laat het nog andere suggesties doen over mijn taalgebruik. Spelfouten verbeter ik vervolgens handmatig en andere suggesties neem ik soms over, maar in zeker de helft van de gevallen niet. GPT-5 vindt dat ik een vreemde combinatie van te informeel en juist heel formeel taalgebruik heb, dat houd ik graag zo. Overigens heb ik ook geprobeerd om Claude de eindredactie te laten doen, maar die miste veel fouten.

Het vertalen van termen die ik zelf niet goed kan vertalen. Veel van de artikelen die ik lees en link in mijn nieuwsbrief zijn Engels en soms is het lastig om snel de Nederlandse term voor iets te vinden, daar helpt Claude me bij.

Het samenvatten van artikelen. Het gebeurt niet vaak, maar heel soms lukt het me niet om een artikel dat ik heb gelezen pakkend samen te vatten in twee zinnen voor het kort-blokje onder mijn nieuwsbrief. Dan laat ik Claude een suggestie doen en kijk ik of ik me erin kan vinden. In de praktijk schrijf ik het vervolgens om in mijn eigen schrijfstijl, omdat ik niet helemaal tevreden ben over formulering. Dit doe ik, denk ik, één of twee keer per maand.

Het terugzoeken van dingen in onderzoeksrapporten. Als ik een aantal punten uit een onderzoeksrapport haal, doe ik dat zelf, maar wil ik later nog eens kijken of er iets in een onderzoeksrapport staat over een onderwerp waar ik over schrijf, dan vraag ik dat aan Claude of, bij een groter/complexer verhaal, aan NotebookLM. Vervolgens schrijf ik het stuk altijd op basis van het rapport zelf, generatieve AI is hier enkel een zoekmachine.

Het zoeken van grote lijnen. Het gebeurt niet vaak, maar als ik een keer grote lijnen wil ontdekken in een verzameling artikelen, notities of rapporten, dan gebruik ik NotebookLM. Na SXSW heb ik bijvoorbeeld al mijn notities in NotebookLM gegooid om te helpen met het zoeken naar verbanden / grote lijnen. Vervolgens gebruik ik dat als input voor mijn denkproces.