Vlaamse nieuwssite HLN verrijkt artikelen met contextblokjes die door een taalmodel worden geschreven

Eens in de zoveel tijd vragen mensen me wel eens hoe ik het in hemelsnaam voor elkaar krijg om alles te doen wat ik doe. Ik heb doorlopende werkzaamheden als docent bij Fontys Journalistiek, coach en jurylid in meerdere programma's van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, AI-adviseur voor de NLPO. Dat vul ik aan met opdrachten die van tijdelijkere aard zijn, zoals onderzoeken, adviezen, workshops en presentaties voor media-organisaties en podcastproducties voor bedrijven. Daarnaast maak ik het hele jaar rond de podcasts Steengoed en de Spoorcast en maak ik tijdens de seizoenen van Wie is de Mol? en De Mol de podcast Trust Nobody. Uiteraard schrijf ik ook nog twee keer per week deze nieuwsbrief.

En dan heb ik het slechts over het werkdeel van mijn leven. Ik heb ook nog gewoon een gezin, waarbij ik er bewust voor heb gekozen om twee dagen per week thuis te zijn voor mijn zoon. Al gaat hij sinds een paar maanden naar school, dus zijn de twee dagen, op schoolvakanties na, middagen geworden.

Mijn antwoord op de vraag hoe ik het in hemelsnaam voor elkaar krijg om alles te doen wat ik doe, is altijd simpel: "Veel structuur aanbrengen en plannen." Ik probeer bijvoorbeeld te voorkomen om in een lopende week nog afspraken in te plannen in mijn agenda. En ik heb al jaren een systeem om controle te houden over alle verschillende projecten en to-do's.

Ik heb soms drukke periodes waarin ik voel dat ik aan mijn max zit, maar het voordeel is dat ik eigenlijk altijd weet dat die weer eindigen en ook wanneer. Desondanks loopt de boel heel soms vast. Dan kosten dingen meer tijd dan ik dacht of heb ik over het hoofd gezien dat een bepaalde afspraak leidt tot werk dat nog diezelfde week moet gebeuren. Vorige week was zo'n week. Aan het einde van een extreem drukke maand liep de boel vast.

Al vrij snel besloot ik de zaterdageditie van mijn nieuwsbrief te schrappen en bepaalde werkzaamheden die eigenlijk vorige week moesten gebeuren door te schuiven naar deze week. Als je me vorige week zou hebben gevraagd hoe ik het in hemelsnaam voor elkaar krijg om alles te doen wat ik doe, zou mijn antwoord "niet" zijn geweest.

Deze week is mijn antwoord gewoon weer: "Veel structuur aanbrengen en plannen."