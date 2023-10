Deze nieuwsbrief had een audioplayer kunnen bevatten

Het is mogelijk om een audioplayer te tonen in e-mails, maar nog niemand maakt gebruik van die mogelijkheid.

Ik heb een heel drukke week achter de rug qua werk, waardoor het schrijven van de vrijdageditie van mijn nieuwsbrief er een beetje bij in is geschoten. Maar uiteraard wil ik je niet helemaal met lege handen het weekend in sturen, dus deze week een korte en praktische editie.

Nog niemand benut de mogelijkheden van de combinatie van audio en e-mail

Ik schrijf graag over podcasts en nieuwsbrieven, omdat het twee belangrijke vormen van media zijn voor niches en omdat je er een directe relatie met je publiek mee kunt opbouwen. Maar over de combinatie van beide, van audio én e-mail, hoor ik eigenlijk nooit iemand. Natuurlijk zijn er podcasts met een nieuwsbrief, maar e-mail inzetten als distributiemedium voor audio, of e-mail verrijken media audio, gebeurt eigenlijk niet.