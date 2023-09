Uitgevers blijven worstelen met video

De eerste 'pivot to video' liep uit op een fiasco en er is veranderd dat ervoor zorgt dat een tweede 'pivot to video' wel een succes wordt voor uitgevers.

Deze vrijdag wil ik het met je hebben over video.

De 'pivot to video' mislukte, maar toch blijven uitgevers worstelen met video

Het is inmiddels zo'n acht jaar geleden dat de beruchte 'pivot to video' begon. Uitgevers, in het bijzonder die in de VS, tuigden videoredacties op en bouwden een strategie op en rond video. De verschuiving tekst naar video op social media, die toen al begon, was hierin een belangrijke drijvende kracht. Helemaal doordat Facebook in zijn algoritme voorrang gaf aan video, omdat dat ervoor zorgde dat gebruikers meer tijd doorbrachten op het platform.

Facebook besloot zelfs om uitgevers te betalen om videocontent te maken en werd zo de financier van verschillende videoredacties. Toen Facebook stopte met betalen en uitgevers erachter kwamen dat het lastig is om geld te verdienen met video, terwijl het wel relatief duur is om te maken, draaide de 'pivot to video' uit op een mislukking. De mislukte omslag heeft sommige uitgevers veel geld gekost en er zijn zelfs titels die het niet hebben overleefd.