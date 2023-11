Slechts een paar Nederlandse media maken gebruik van WhatsApp-kanalen

Deze maandag wil ik het met je hebben over:

Sinds twee maanden biedt WhatsApp de mogelijkheid aan om zogeheten kanalen te maken. Dit zijn eenrichtingschats, waarmee je mensen die zich abonneren WhatsApp-berichten kunt sturen en zij kunnen hierop enkel reageren met een emoji (of via een poll). Het is in mijn ogen een heel interessante manier voor makers en redacties om eindelijk hun publiek te bedienen via WhatsApp, wat uiteindelijk het populairste sociale netwerk van Nederland is.

Ik vroeg me dan ook af wie er in Nederland meteen opgedoken zijn en de mogelijkheden aan het ontdekken zijn. En ik bleek niet de enige. Ook Jaap van Zessen deed dit en besteedde hier gisteren in zijn nieuwsbrief aandacht aan.

Hij sprak onder meer met Carmen Dorlo, chef online bij Hart van Nederland:

Eigenlijk hebben we als online redactie meteen toen de nieuwe functie bekend werd contact gezocht met Meta zodat we een kanaal konden krijgen. Daarom waren we het eerste nieuwsmedium met een kanaal. We hebben inmiddels 20.000 volgers en onze social redactie deelt ongeveer drie keer per dag de mooiste, meest ontroerende en urgente artikelen van onze website. Naast de artikelen met een echte Hart-identiteit delen we ook breaking news en stellen we vragen aan onze volgers.

De post met de meeste interactie is onze oproep om vragen over de verkiezingen in te sturen voor onze politieke verslaggevers. Bij die post vroegen we mensen in de vorm van een emoji aan te geven over welk onderwerp ze vragen wilden stellen. Er werden bijna 500 reacties gegeven en op basis daarvan hebben we uitlegvideo’s gemaakt.

Inmiddels zien we ook dat het kanaal een positief effect heeft op onze cijfers. De afgelopen twee weken hebben duizenden mensen daadwerkelijk geklikt op een link in het kanaal om het artikel op onze website te lezen. En het mooie? Mensen blijven vervolgens op onze website en klikken gemiddeld nog naar 1 ander artikel door.

Open het kanaal van Hart van Nederland in WhatsApp.

Zelf sprak ik met Sofie van Westrenen, Chef uit Digitaal bij De Volkskrant:

We zijn vrij snel nadat het op 'de markt' kwam ermee begonnen, omdat het natuurlijk een heel interessant platform is, aangezien ongeveer iedereen het gebruikt. Het opzetten was niet heel ingewikkeld, en vooral de potentie van een heel groot publiek en verschillende kanalen te kunnen aanmaken trok ons aan. In de dagelijkse praktijk posten werkt (nog) niet echt heel praktisch. Het hangt aan een Whatsapp-account op een specifiek telefoonnummer met een maximum aan inlogs, dus met een groot team dat vanaf allerlei plekken werkt is het logistiek nogal een puzzel.

We zijn begonnen met een kanaal met een vrij simpele maar ook brede belofte: het beste van de Volkskrant, één keer per dag. Sinds afgelopen week hebben we ook een kanaal erbij voor serierecensies. Daar willen we kijken of zo'n heel specifiek thema kan werken. Dat is allebei vrij tijdloos en ik ben nu aan het uitdenken hoe een meer newsy kanaal eruit zou kunnen zien. Ik kan me voorstellen dat er nog veel meer thema's met potentie zijn, maar zoals ik al zei, praktisch is het nog geen smooth sailing en iemand moet het ook allemaal posten.

We promoten de kanalen nog niet - nadat we het 'beste van'- kanaal hebben gestart, hadden we zonder enige promotie in korte tijd bijna 10.000 volgers. We werken nu aan een plannetje om dat er meer te laten worden. Het seriekanaal gaan we wat actiever promoten, in alles wat we over series schrijven sowieso en via andere platformen.

De twee kanalen van de Volkskrant: Beste Van | Series

Andere Nederlandse media met een kanaal zijn onder meer: AD (en een aantal regiotitels), Voetbal International en Bright. Het grootste Nederlandse kanaal is EPSN met ruim 66.000 volgers (sowieso zijn er veel voetbalkanalen) en ook de NPO is er actief met NPO Start en NPO 3.

Eén van de opvallendste kanalen vind ik BN DeStem Amateurvoetbal. De regionale krant uit Breda en omgeving heeft geen algemeen nieuwskanaal, maar een kanaal dat zich richt op een specifieke niche: amateurvoetbal. Het kanaal heeft iets meer dan 500 volgers, maar dat zijn wel mensen in een specifieke niche.

Ik ben ervan overtuigd dat er juist op dat vlak heel veel kansen liggen. Iets wat de Volkskrant ook aan het uitproberen is met hun Series-kanaal. Je kunt met een WhatsApp-kanaal op een heel laagdrempelige manier een specifieke doelgroep voorzien in hun behoefte en op die manier aan je binden.

Ben je geïnteresseerd in meer voorbeelden van hoe de functie wordt ingezet? Niemanlab schreef een stuk over hoe dertien uitgevers WhatsApp-kanalen gebruiken. Hierbij valt op dat het toch vooral algemene kanalen zijn, al heeft The Financial Times een los kanaal over de oorlog tussen Israël en Hamas met zo'n 25.000 volgers. En heeft The New York Times losse kanalen voor zijn verschillende merken, zoals NYT Cooking en Wirecutter.

Afgelopen week hield OpenAI zijn eerste ontwikkelaarsconferentie, waarop het een heleboel interessante aankondigingen deed. Een overzicht:

Betalende gebruikers van ChatGPT kunnen hun eigen chatbots maken, genaamd GPTs en deze ook weer beschikbaar maken voor andere gebruiken. Zonder dat je hoeft te kunnen programmeren, kun je een GPT maken met een heel specifiek doel. Je kunt hierbij specifieke data (bijvoorbeeld tekst) uploaden die wordt gebruikt als kennis. Ik zou bijvoorbeeld een GPT kunnen maken op basis van nieuwsbrieven, zodat je bijvoorbeeld kunt vragen wat je als uitgever moet doen nu het verkeer vanuit Facebook terugloopt.

GPT-4 Turbo, een krachtigere versie van GPT-4 is gepresenteerd. Er zijn twee versies van het nieuwe taalmodel: eentje die enkel tekst kan verwerken en eentje die met tekst en afbeeldingen kan omgaan. Belangrijke verbeteringen zijn onder meer een recentere kennisbasis (met data tot april 2023) en je kunt tot ongeveer 100.000 woorden aan context meegeven, waardoor je bijvoorbeeld een boek kan bevragen. Ontwikkelaars kunnen GPT-4 Turbo gebruiken via een API om het te gebruiken in hun publicaties en de prijs ligt lager dan die van GPT-4 doordat het taalmodel efficiënter werkt.

Onder de noemer Copyright Shield gaat OpenAI de juridische kosten betalen als bedrijven zich moeten verdedigen tegen auteursrechtenclaims door het gebruik van de tools van OpenAI-producten. Dit geldt echter alleen voor ontwikkelaars en zakelijke gebruikers.

Whisper, waarmee je spraak kunt omzetten naar tekst, heeft een nieuwe versie die betere resultaten geeft dan zijn voorganger.

ChatGPT heeft wekelijks 100 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen ontwikkelaars gebruiken de technologie van OpenAI.

