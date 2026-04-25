Op Reddit gaat Zembla het gesprek aan met het publiek en een FD-journalist haalt er verhalen vandaan

BNNVARA startte een half jaar geleden met een eigen subreddit en deelde afgelopen week de lessen en ervaringen met vakgenoten.

Snel door met het onderwerp van deze nieuwsbrief: ik wil het hebben over Reddit.

BNNVARA heeft sinds afgelopen najaar een eigen subreddit op het online forum Reddit. Op r/bnnvara zijn redacteurs van onderzoeksredactie Zembla, Radio 1-programma's De Rode Draad en Vroege Vogels, Tim Hofmans Boos en online jongerenmerk De Marker actief.

Afgelopen donderdag organiseerde de innovatie-afdeling van de omroep een bijeenkomst waarin het de lessen die het tot nu toe heeft geleerd deelde met vakgenoten. Ik was er zelf bij aanwezig om in een panel nog wat meer te vertellen over de rol van Reddit in het bredere ecosysteem van online platforms, maar ik wil het in deze nieuwsbrief vooral hebben over wat BNNVARA doet.

De omroep is anderhalf jaar al gestart met onderzoek doen naar Reddit om te kijken of en wat men daar kan doen. In eerste instantie ging men onder meer aan de slag met een programma als Spuiten & Slikken, maar na de eerste testperiode heeft men er bewust voor gekozen om Reddit in te zetten voor Participatieve Journalistiek.

In tegenstelling tot veel andere platforms is Reddit namelijk niet zo geschikt om te zenden. Het is een gigantisch forum met daarbinnen allerlei communities over zo ongeveer elk onderwerp dat je kunt bedenken. Gebruikers zijn dan ook niet zozeer actief op Reddit in het algemeen, maar binnen specifieke subreddits. In principe kan iedereen een eigen subreddit aanmaken en ook zelf regels stellen over wat er gebeurt. Het simpelweg posten van links naar je artikelen is in de meeste subreddits niet toegestaan en een eigen subreddit waarin je enkel deelt wat je maakt zal weinig volgers krijgen. Verschillende media hebben dit geprobeerd en moesten concluderen dat het hen weinig oplevert.

Reddit draait om communities, waarbij je actief deelneemt aan het gesprek. Daardoor is het geen platform om heen te gaan om extra bereik bij elkaar te sprokkelen, maar wel om met je publiek en/of ervaringsdeskundigen op specifieke thema's in gesprek te gaan.

Anouk Gras van het FD heeft bijvoorbeeld al meerdere keren een verhaal kunnen maken doordat ze op Reddit verhalen van klanten van bedrijven las die nieuwswaardig bleken. Ze zocht contact met deze Reddit-gebruikers om meer te horen over de ervaringen die ze hadden gedeeld op Reddit en ging vervolgens verder op onderzoek uit. Het resulteerde in nieuws over online bank Bunq en telecomprovider Odido. Zelf actief posten op Reddit doet het FD niet, maar voor Gras is het dus wel een fantastisch platform voor journalistiek onderzoek.

BNNVARA heeft er bewust voor gekozen om wel te posten op Reddit. Dat hadden ze enkel kunnen doen in bestaande subreddits, maar de omroep experimenteert dus bewust met een eigen subreddit voor een aantal journalistieke titels. Ze gaan in gesprek met het publiek over de onderwerpen die ze maken, organiseren AMA's, waarbij volgers vragen kunnen stellen aan bijvoorbeeld Tim Hofman of een redacteur van De Makers.

Dat vraagt om een tijdsinvestering, maar zorgt er wel voor dat je direct contact hebt met je publiek. Daardoor biedt het de mogelijkheid om echt naar je publiek te luisteren, transparanter te zijn, potentiële onderwerpen op te duiken en een hechtere band op te bouwen met je publiek.

Niet de complete redactie zit op Reddit trouwens, een aantal redacteuren van de programma's die meewerken is er actief en daarnaast heeft BNNVARA een journalist die redactieoverschrijdend bezig is op het platform. Wat je namelijk ziet, is dat er relatief weinig journalisten actief zijn op Reddit. In de jaren '10 werden ze massaal actief op Twitter, maar Reddit is nooit echt een ding geworden, terwijl het platform wel veel potentie heeft voor de journalistiek. Naar schatting zijn er zo'n 2 miljoen Nederlanders actief op Reddit, al spreekt Reddit zelf van nog veel hogere aantallen.

BNNVARA heeft in een half jaar 225.000 mensen bereikt die een topic binnen hun subreddit hebben gezien en 2000 mensen die r/bnnvara volgen. Dat laatste is misschien geen gigantisch hoog aantal, maar ze hebben wel een diverse groep mensen die heel actief meepraten binnen de community. Inmiddels heeft de omroep zelfs een lid van de community, die niet bij BNNVARA werkt, tot moderator gemaakt.

Zoals ik al schreef vraagt zo'n subreddit om een flinke tijdsinvestering, dus het zal niet voor elke redactie iets zijn, maar überhaupt actief worden op Reddit biedt mogelijkheden die veelal onbenut zijn op dit moment. Dat laat Gras van het FD zien. Ondanks het feit dat Reddit al meer dan 20 jaar oud is, groeit het platform nog steeds, juist in Nederland. Vandaar dat het bedrijf sinds november vorig jaar een Community Manager heeft aangetrokken in Nederland, die redacties die iets op het platform willen doen ook kan helpen.

Het begint volgens mij echter gewoon met het aanmaken van een account en er zelf actief worden als journalist. Eigenlijk wat we vanaf 2007 deden op Twitter. Dan kun je meteen in detail bekijken wat BNNVARA precies doet met hun subreddit.

