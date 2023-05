Op lokaal niveau liggen er ontzettend veel kansen voor nieuwbrieven

Afgelopen woensdag mocht ik spreken op de conferentie de Media van Morgen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze editie stond helemaal in het teken van lokale media en mijn sessie ging over de kansen van nieuwsbrieven voor de lokale journalistiek. Omdat dat verhaal minstens zo interessant is voor lezers van mijn nieuwsbrief, schrijf ik er deze vrijdag over. Het verhaal spitst zich toe op lokale media, maar in de basis is het natuurlijk bredere toepasbaar.

1. De kansen van lokale nieuwsbrieven

De afgelopen maanden heb ik veel aandacht besteed aan hoe het internet verandert en de verwachting is dat social media en Google voor minder verkeer naar nieuwssites gaan zorgen. Het is dan ook belangrijker dan ooit om als media te investeren in een directe relatie met je publiek buiten de grote internetbedrijven en hun platforms om. Nieuwsbrieven zijn daar een perfecte oplossing voor, omdat: