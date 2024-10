NRC wil abonnees leren schrijven en werken met AI

Ik heb weken dat het een enorme puzzel is om twee nieuwsbrieven te schrijven naast al mijn andere werkzaamheden en mijn gezin. Dit is zo'n week. Uiteraard is het wel weer gelukt en in deze nieuwsbrief wil ik het met je hebben over:

NRC biedt voortaan cursussen aan via e-mail.

NRC biedt voortaan cursussen aan via e-mail

Een jaar geleden breidde NRC haar aanbod van nieuwsbrieven uit met een aantal themanieuwsbrieven die exclusief voor betalende abonnees beschikbaar waren. Deze week heeft de krant dat aanbod verder uitgebreid met een aantal nieuwsbriefcursussen. Dit is een reeks nieuwsbrieven die samen een korte cursus over een bepaald onderwerp vormen.

NRC is zeker niet de eerste uitgever die dit aanbiedt, maar het is wel voor het eerst dat een Nederlandse krant ermee komt. Technisch werkt het vrij simpel: veel e-mailmarketingtools, die uitgevers toch al gebruiken voor nieuwsbrieven en marketingberichten aan (potentiële) abonnees, bieden de mogelijkheid voor iets wat een 'drip campaign' wordt genoemd. Een reeks mails die op een vaste frequentie worden verstuurd vanaf het moment dat je je inschrijft. In het geval van de cursussen krijg je bijvoorbeeld een aantal weken achter elkaar iedere week op de dag dat je je hebt ingeschreven een nieuwe 'les' in de vorm van een mailtje.

Redacteurs van NRC met een bepaalde expertise hebben de cursussen, die de krant Masterclasses noemt, gemaakt en die zijn in principe tijdloos. Je kunt je dus nu inschrijven en de komende weken de cursus volgen, maar het ook pas in de zomervakantie doen als je meer tijd hebt. De inhoud blijft hetzelfde. Tenminste, als er binnen het onderwerp niets verandert, want NRC heeft voor onderwerpen gekozen die mogelijk in de toekomst een update verdienen.

De eerste drie NRC Masterclasses zijn:

'Hoe schrijf je een goed verhaal' door Peter Zantingh, die naast redacteur bij NRC ook schrijver is.

'Begrijp het Amerikaanse kiesstelsel' door redacteur Len Maessen.

'Hoe werk je met AI-tools' door Tessel Bogaard.

NRC heeft vooraf geen onderzoek gedaan naar of er interesse was bij de lezer in deze cursussen, maar wel goed gekeken naar voorbeelden van andere uitgevers. Lisa Matulessya, die bij de lezersdesk van NRC bezig is met nieuwsbrieven, vertelde me:

Bij NRC blijven we op zoek naar nieuwe vertelvormen om onze abonnees te informeren en inspireren. Internationaal zijn nieuwsbriefcursussen al een succes, zo heeft The Guardian ook nieuwsbriefcursussen. Bij NRC hebben we veel specialisten rondlopen met kennis die waardevol kan zijn voor lezers. Dus dat was een logische keuze.

We hebben eerst een brainstorm gehouden met een kleine groep mensen om te kijken tot welke onderwerpen we kwamen. Daar zaten we snel aan meer dan dertig ideeën. Vervolgens zijn we gaan kijken naar een goede mix van onderwerpen, de actualiteit (Amerikaanse verkiezingen) en de afwisseling van kennis en vaardigheden.

Om te beginnen zijn er nu drie cursussen beschikbaar, maar de krant wil het aanbod stap voor stap uitbreiden. Eind dit jaar komt er één over een masterclass klassieke muziek voor beginners en in het voorjaar hoopt NRC een cursus aan te kunnen bieden die je leert vogelaar te worden.

Die cursussen moeten uiteraard eerst gemaakt worden. Het verschilt per onderwerp hoeveel tijd het kost, maar per aflevering (een nieuwsbrief) is een redacteur gemiddeld zo'n twee werkdagen kwijt voor alle research, het schrijven en het verwerken van feedback. De cursussen bestaan uit 5 tot 7 afleveringen en er gaat dus best wat tijd in zitten, die de redacteurs moeten zien te vinden naast hun normale werk voor de krant. Het voordeel is wel dat die tijdsinvestering zich uitbetaalt: in plaats van een stuk dat na twee dagen in het archief belandt, blijft NRC de tijdloze masterclasses aanbieden en vindt het werk van de journalisten dus steeds weer een nieuw publiek.

Zulke cursussen zijn in mijn ogen een interessante uitbreiding van het aanbod aan abonnees, maar het zal niet direct mensen die geen abonnee zijn over de streep trekken om nu een NRC-abonnement te nemen, verwacht ik. Ik was dan ook benieuwd wanneer de masterclasses een succes zijn. Lisa Matulessya zei daarover:

Goede vraag, natuurlijk hebben we een aantal cijfers in gedachten qua inschrijvingen/opens/opens tot de laatste week/conversies/upgrades. Maar dat is voor ons niet het belangrijkste. Dit is echt een journalistiek product. Zoals ik al eerder zei, we blijven zoeken naar nieuwe vormen. Ook nu elk jaar in alle rapporten blijkt, zoals het Digital News Report, dat mensen steeds meer het nieuws mijden. Het is ook onze taak om te bedenken op welke manieren we ze wel kunnen bereiken en kunnen informeren. Dus we zijn vooral tevreden wanneer de lezers hier blij van worden.

Ik ben benieuwd of andere uitgevers in Nederland het voorbeeld van NRC gaan volgen. E-mail is en blijft een fantastische manier om heel makkelijk nieuwe producten te ontwikkelen en te testen; NRC heeft de smaak op dat vlak duidelijk te pakken.

Niks missen? Abonneer! In mijn nieuwsbrief praat ik je bij over online media en innovatie in de journalistiek. Wekelijks verstuur ik een gratis editie. Aanmelden Email sent! Check your inbox to complete your signup. Ik ga netjes om met je mailadres en je kunt je altijd met twee klikken uitschrijven.

Kort