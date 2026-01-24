NRC werkte al maanden aan vertrouwen in de journalistiek toen het de fout in ging met stukken over informateur Wijers

Ik wil deze mail beginnen met een verwijzing naar de meest recente editie van de nieuwsbrief van Fabienne Meijer, De Durfredactie. Ze schrijft daarin over de kracht van samen met andere redacties experimenteren.

Ik verbaas me er al tien jaar over hoe weinig geleerde lessen worden gedeeld binnen de Nederlandse media en samenwerken om te experimenteren gebeurt al helemaal niet. Fabienne haalt in haar nieuwsbrief het internationale project Audience Studio van het Institute for Non-Profit News aan, maar concludeert terecht dat we dit soort initiatieven in Nederland hard nodig hebben en dat daarvoor een facilitator noodzakelijk is, een organisatie die dit soort samenwerkingen opzet en actief houdt.

Op de een of andere manier voelde ik me aangesproken, terwijl ik helemaal geen organisatie ben. Om de simpele reden dat ik al zo lang voel dat dit mist, maar ook omdat ik denk dat ik met mijn kennis en ervaring iets kan bijdragen.

Concreet is dit totaal niet, maar in plaats van hier weer heel erg lang over te gaan nadenken, dacht ik: ik deel dit gewoon in mijn nieuwsbrief. Als een open uitnodiging om hier met me over na te denken, om een kop koffie te drinken als je ook het gevoel hebt dat we hier iets mee moeten in Nederland. Voel je je aangesproken? Mail me! (Je kunt gewoon antwoorden op deze nieuwsbrief.)

Dan nu door met deze nieuwsbrief. Een lange editie, want ik wil het met je hebben over:

NRC zat middenin toelating tot The Trust Project toen het publiceerde over Hans Wijers en werd vlak daarna toegelaten.

Jongeren besteden minder tijd op social media en willen een verbod onder de 16.

De afgelopen maanden is er in de journalistieke wereld veel kritiek geweest op het handelen van NRC rondom de berichtgeving over D66'er Hans Wijers. De krant schreef dat Wijers VVD-leider Dilan Yeşilgöz 'een leugenaar' had genoemd, maar moest dit later rectificeren omdat Wijers dat helemaal niet had gezegd en omdat bleek dat er maar één bron was.

Ook publiceerde NRC over een appje waarin Wijers Yeşilgöz "die feeks van de VVD" had genoemd. Deze uitspraak had de informateur wel echt gedaan in een app-bericht voorafgaand aan de verkiezingen. Er is echter achteraf veel kritiek geweest, omdat de bron die privébericht lekte hier belang bij zou hebben, terwijl de krant niets schreef over de bron en zijn motieven. De Volkskrant maakte destijds een uitgebreide reconstructie van wat er gebeurd is.

De handelswijze van NRC in deze berichtgeving en ook in de periode daarna gaat in tegen verschillende journalistieke principes op het gebied van transparantie en brongebruik.

Begin deze week kwam NRC opnieuw in het nieuws, omdat bleek dat Hugo Logtenberg, die verantwoordelijk was voor de berichtgeving, de onderzoeksredactie van NRC zou hebben verlaten en op de sportredactie werkt. De krant is echter niet transparant over deze functiewijziging en wil er helemaal niets over zeggen.

Vlak daarna maakte de Ombudsman van NRC bekend dat hij na nog geen half jaar zijn werk neerlegt. In een korte verklaring zegt hij dat de functie toch niet zo goed bij hem paste en dat zijn reconstructie rondom de kwestie-Wijers "op onderdelen niet scherp genoeg was".

De hele zaak is niet goed voor het vertrouwen in NRC, maar ook de hele afhandeling en de beperkte zelfreflectie en transparantie dragen daar niet aan bij.

Ik was dan ook verbaasd toen ik deze week hoorde dat NRC zich halverwege vorig jaar heeft aangesloten bij The Trust Project. Deze non-profit-organisatie heeft onderzoek gedaan naar wat de belangrijkste indicatoren zijn voor vertrouwen in de journalistiek en helpt redacties deze te implementeren. Dat gebeurt via gesprekken, trainingen en het doorvoeren van aanpassingen in werkwijze, waarna een nieuwsmerk officieel het label van The Trust Project mag voeren, zodra het alle indicatoren heeft geïmplementeerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat nieuws en opinie gescheiden moeten zijn en altijd moeten worden gelabeld met een uitleg over wat dat label betekent en dat er informatie te vinden is over de auteurs van stukken.

NRC had het implementatietraject net achter de rug tijdens de berichtgeving over Wijers. Sterker nog: Mediahuis deelde trots dat NRC binnenkort zou toetreden tot The Trust Project op de dag dat het artikel over het 'feeks-appje' in de krant verscheen. Twee weken later was die toetreding afgerond en heeft de krant onder elk artikel het logo van The Trust Project staan met een link naar de journalistieke principes van de krant.

De hele zaak Wijers en de afhandeling daarvan heeft plaatsgevonden in de periode dat NRC volop bezig was met The Trust Project en actief bezig was met het vertrouwen. En zeker op het gebied van brongebruik kun je zelfs stellen dat NRC in strijd lijkt te hebben gehandeld met één van de trust indicatoren waar de krant zich aan heeft geconformeerd.

Dit schrijft NRC over het gebruik van anonieme bronnen. Onder elk artikel wordt hier sinds de toetreding tot The Trust Project naar gelinkt.

De journalistieke fouten die hier zijn gemaakt zijn kwalijk, maar dat dat gebeurt op het moment dat een redactie zo expliciet bezig is met vertrouwen maakt het kwalijker. De matige reflectie en het gebrek aan transparantie die er op volgden zijn in dat licht zelfs compleet onbegrijpelijk.

Jongeren besteden minder tijd op social media en willen een verbod onder de 16

Newcom heeft gisteren de nieuwe editie van het jaarlijkse Nationale Social Media Onderzoek (pdf) gepubliceerd. Voor het onderzoek hebben 6685 Nederlanders van 15 jaar en ouder een vragenlijst ingevuld over hun socialmediagebruik. Dit is een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Door de jaarlijkse frequentie van het onderzoek geeft het een goed beeld van hoe het gebruik van sociale netwerken zich ontwikkelt. De laatste jaren stellen de onderzoekers daarnaast steeds meer vragen over de houding die mensen hebben tegenover social media. Ik licht de in mijn ogen vier interessantste inzichten uit.

1. Socialmediagebruik groeit, behalve onder jongeren

Het aantal Nederlanders boven de 15 jaar die gebruik maakt van social media is gegroeid van 14,4 naar 14,6 miljoen Nederlanders. In de praktijk betekent dat bijna iedere Nederlander wel een platform gebruikt, ook ouderen, mede door de populariteit van WhatsApp. Er zijn namelijk 14,3 miljoen Nederlanders van 20 jaar en ouder. De groep tussen 0 en 20 jaar bestaat uit 3,7 miljoen mensen, dus naar schatting zijn er in totaal 14,9 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder. De groei van het socialmediagebruik is voor de helft te verklaren door de bevolkingsgroei van zo'n 100.000 mensen per jaar.

Wat opvalt als je naar de cijfers kijkt, is dat het dagelijkse gebruik van social media vooral groeit bij 65-plussers. Onder jongeren tussen 15 en 19 jaar is voor het tweede jaar op rij een daling te zien.

Bron: Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

Daarbij moet ik wel opmerken dat deze cijfers voortkomen uit zelfrapportage: mensen antwoorden in een vragenlijst hoeveel tijd ze besteden aan social media. Dat is geen heel betrouwbare methode voor het gebruik, omdat mensen eigenlijk helemaal niet zo'n goed beeld hebben van hoeveel tijd ze eraan besteden.

2. Instagram groeit harder dan TikTok

Alle videoplatforms (YouTube, TikTok en Instagram) laten een groei zien in gebruik. Opvallend daarbij is dat de groei van Instagram de afgelopen twee jaar leek te stagneren, maar het platform het afgelopen jaar plots weer flink gegroeid is. Het gebruik nam toe met 8 procent, terwijl TikTok slechts 6 procent groeide.

Bron: Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

Bron: Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

Ik had dit graag uitgesplitst naar leeftijd, maar Newcom vraagt 500 euro voor de toegang tot deze data.

3. Het negatieve effect van social media op het mentale welzijn groeit

De afgelopen jaren gaat het vaak over de negatieve gevolgen van socialmediagebruik op het mentale welzijn, specifiek onder jongeren. Het onderzoek van Newcom laat zien dat deze problematiek groeit. Niet alleen zegt bijna de helft van de Nederlanders dat social media een gevaar vormen voor het mentaal welzijn; het aantal mensen dat zegt zich minder gelukkig te voelen door het gebruik van social media is met zo'n 8 procent gegroeid naar 2,6 miljoen.

Bron: Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

Niet geheel verrassend is dit een probleem dat we vooral terugzien bij jonge mensen. Bijna eenderde van de jongeren tussen de 15 en 28 jaar zegt zich minder gelukkig te voelen door het gebruik van social media, terwijl dat vorig jaar nog een kwart was. Onder de groep tussen de 29 en 44 jaar is de groei minder groot, maar ook daarvan zegt ruim een kwart zich minder gelukkig te voelen.

Bron: Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

Het is dan ook niet gek dat de groep ondervraagden probeert hun socialmediagebruik te verminderen. Ruim eenderde van de Nederlanders denkt er weleens over na om te stoppen met social media. Die groep is in twee jaar tijd met zo'n 14 procent gegroeid.

Bron: Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

Daarnaast laat het onderzoek zien dat hoe meer iemand social media gebruikt, hoe groter de kans is dat hij of zij zich wel eens eenzaam voelt. Dat zegt overigens niets over oorzaak en gevolg. Het kan zijn dat eenzame mensen meer social media gebruiken, dat socialmediagebruik het gevoel van eenzaamheid vergroot of allebei.

Bron: Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

4. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor een socialmediaverbod voor kinderen, ook jongeren

Misschien wel het interessantste cijfer uit het rapport gaat over een socialmediaverbod voor kinderen onder de 16 jaar. Onder Nederlanders boven de 29 is bijna tweederde hier een voorstander van. En voor het eerst is onder jongeren tussen de 15 en 28 jaar een meerderheid hiervoor.

Bron: Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

Kort