Zoals ik maandag al had aangekondigd wil ik het in deze nieuwsbrief met je hebben over de AR/VR-headset die Apple maandagavond heeft aangekondigd. Bij dezen!

1. Moeten media aan de slag met de Apple Vision Pro? Nee.

Apple hield deze week zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC, waarin het traditiegetrouw nieuwe versies van zijn besturingssystemen presenteerde en ontwikkelaars uitleg geeft over nieuwe mogelijkheden die er voor hen zijn. Voor media zitten daar soms relevante aankondigingen bij, zo ook dit jaar: Apple's webbrowser Safari en mailprogramma Mail krijgen een nieuwe functie om de privacy van gebruikers te beschermen, waarbij tracking-id's automatisch uit URL's worden gefilterd voordat websites worden geladen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld niet goed bijhouden wie er op links vanuit een nieuwsbrief klikt. Mogelijk werken ook persoonlijke deellinks om iemand een artikel 'cadeau' te doen niet meer door deze privacymaatregelen.

De grootste aankondiging van deze editie van WWDC was echter die van Apple's mixed-reality-headset Apple Vision Pro. Het is een virtual-reality-bril die dankzij allerlei camera's en sensoren ook augmented reality mogelijk maakt. Je ziet dan in de VR-bril het beeld van de camera's alsof je gewoon door de bril heen kijkt en vervolgens kunnen in de wereld om je heen objecten worden geplaatst.

In de demonstratie liet Apple zien hoe je apps kunt gebruiken zoals je gewend bent, maar dan zweven ze voor je ogen. Je kunt werken op één of meerdere virtuele beeldschermen of films kijken op een voor je gevoel groot scherm zonder dat je een tv of beamer nodig hebt.

Waar Facebook Meta met zijn VR-brillen inzet op gaming en elkaar ontmoeten in de metaverse, heeft Apple het vooral over werken en entertainment. En dat geeft ook wel aan dat de techindustrie eigenlijk nog steeds niet helemaal weet wat er nu mogelijk is en wat mensen willen met dit soort headsets.