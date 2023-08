Mediahuis experimenteert met een geautomatiseerde sportsite, maar waarom eigenlijk?

In mijn studententijd nam ik een abonnement op nrc.next en begin dit jaar heb ik het na meer dan 15 jaar opgezegd. Uiteraard probeert NRC me terug te winnen als abonnee en dus krijg ik drie maanden nadat ik had opgezegd een telefoontje: ik kreeg maandag tot en met vrijdag gratis toegang tot de site en app van NRC en hoefde dan alleen op zaterdag te betalen. Wat natuurlijk een nogal vreemde manier is om uit te leggen dat ik heel veel korting kreeg op een online abonnement.

Ik ging er niet op in en dus kreeg ik dit weekend, een half jaar nadat ik had opgezegd, weer een nieuw telefoontje van een NRC-verkoper. Dit keer met een heel verhaal over dat er veel lezers vertrokken waren, maar 19 procent weer tevreden was teruggekomen na de redactionele wijzigingen die het afgelopen half jaar waren doorgevoerd. En dat NRC daarom voor het eerst in 65 jaar 'compensatie' gaf aan oud-abonnees (ik gok dat compensatie korting betekent?) en dat ik daarom, net als afgelopen voorjaar, maandag tot en met vrijdag gratis toegang kon krijgen tot de site.

Ik heb nog nooit zoveel onzin gehoord in een telefoongesprek en vroeg me plots af hoe dit bij andere Nederlandse kranten gaat. Ik zou bijna op alle kranten een abonnement nemen om het op te kunnen zeggen en erachter te komen of ook andere kranten bij deze win-back marketing de grootste onzin aan mensen verkopen. Dat wordt alleen nogal prijzig en ik ben zo anderhalf jaar verder voordat ik erachter ben. Dus daarom doe ik het anders: heb jij recent een krantenabonnement opgezegd en ben je benaderd om weer abonnee te worden? Deel je ervaringen met me door simpelweg een reply te sturen op deze mail.

1. Mediahuis start met een geautomatiseerde sportsite op basis van ANP-berichten en met behulp van generatieve AI

"Mediahuis lanceert volledig AI-gedreven sportsite Resport.nl", was de kop van het persbericht dat Mediahuis afgelopen week verstuurde. Uiteraard was mijn interesse meteen gewekt, maar ik kwam er al vrij snel achter dat het allemaal net wat minder spannend is dan de kop doet vermoeden.

Resport.nl blijkt namelijk een ANP-gedreven site die sportberichten van het ANP voorziet van nieuwe koppen:

Voor de input van de artikelen is gekozen voor een betrouwbare basis van persbureau ANP. Deze basis is uitgebreid met specifieke AI-functionaliteiten. Zo is ChatGPT verantwoordelijk voor nieuwe en pakkende koppen bij de tekst; een homepage-kop en een kop die goed werkt op social media. Ook zorgt AI ervoor dat de artikelen in de juiste categorieën worden gezet, worden voorzien van de juiste tags en een SEO-proof url krijgen. In een volgende fase, waar nu aan wordt gewerkt, worden de artikelen onder meer verrijkt met biografieën over de desbetreffende sporter(s), klassementen en trivia-achtige achtergronden.

Nu is dat uiteraard nog steeds interessant, maar AI wordt ingezet voor het relatief makkelijke werk. Het echte werk komt bij het ANP vandaan en het is al vrij gebruikelijk dat sites dit, zonder dat hun eigen redactie ernaar kijkt, publiceren. Het enige verschil is dat er dan altijd wel een redacteur van het ANP naar het eindresultaat heeft gekeken voor het wordt gepubliceerd.

Het ANP zelf heeft in een leidraad vastgesteld dat bij hen altijd een mens het werk van generatieve systemen controleert. Maar wat hun klanten vervolgens doen met de grondstoffen die zij aanleveren, daar zijn ze minder streng in.

Jaap van Zessen sprak voor zijn nieuwsbrief met hoofdredacteur Freeks Staps:

Afnemers hebben ruimte ons (door vakmensen gemaakte) werk te gebruiken voor hun eigen titels, zolang de journalistieke integriteit en betrouwbaarheid bewaard blijven. Daarbij mogen afnemers delen (alinea's, citaten, nieuwsfeiten) van ons werk gebruiken of onze hele journalistieke (artikel plus kop), dat is aan hen. Resport gebruikt onze berichten en AI zet daar een andere kop boven. Of een mens of een computer een kop aanpast, is ons om het even mits de feiten die wij leveren maar geen fouten worden. We willen misverstanden voorkomen: de lezer moet niet de indruk krijgen dat onze journalistiek door AI ontstaan is waar dit door journalisten gemaakt is.

Er kijken overigens wel redacteurs mee op Resport. Zij controleren achteraf wat er automatisch wordt gepubliceerd. Daarnaast staat er onder elk artikel een kader met uitleg dat Resport een experimentele site is:

Dit artikel is gebaseerd op berichtgeving van het ANP. GPT4 is gebruikt om de kop, metatags, url, categorieën, belangrijke personen en social-koppen te genereren en/of labelen.

Daaronder staat een linkje om foutjes naar de redactie te kunnen mailen.

Het is uiteraard een interessant experiment, maar de vraag is wel wat het doel precies is van de site. Moet het uiteindelijk een succesvol merk worden dat geld oplevert via advertenties? Daar lijkt het niet op, want de site is advertentievrij. Wil Mediahuis onderzoeken of het in de praktijk mogelijk is om een volledig geautomatiseerd nieuwsproduct te maken? Dan had het een interne test kunnen zijn. Of wil Mediahuis kijken hoe het publiek reageert? Heel duidelijk over het doel en wanneer het experiment geslaagd is (vrij essentieel bij een experiment) wordt de uitgever niet.

Waar wel iets uit af te leiden is, is dat Resport valt onder de afdeling Digital Platforms. Dit is het oude Wayne Parker Kent, dat in 2018 werd overgenomen door TMG (toen al eigendom van Mediahuis). Deze afdeling staat bekend om de diverse nichepublicaties die zij uitgeven en die slim inspelen op het genereren van zoveel mogelijk verkeer via zoekmachines en social media om vervolgens geld te verdienen aan advertenties. Het is echter niet de meest journalistieke afdeling van Mediahuis.

Amarins de Boer, Head of Content van de Digital Platforms, zegt in het persbericht dat Mediahuis de kennis die wordt opgedaan binnen het experiment wil toepassen binnen andere titels van zijn afdeling:

“AI ontwikkelt zich razendsnel. Door Resport ontdekken we in hoog tempo de kansen en valkuilen. We bouwen nu sneller goede AI-tools die de redacties helpen, zoals het laten generen van koppen, bijschriften en tags. En dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Wat mij betreft een positieve ontwikkeling, omdat er zo meer tijd overblijft voor het maken van verhalen.”

Opvallend is dat Mediahuis het dus voorlopig niet wil toepassen bij hun grote nieuwstitels NRC en de Telegraaf. Dat terwijl het ook daar ontzettend handig kan zijn om tags te automatiseren en suggesties te krijgen voor bijvoorbeeld koppen en bijschriften. Die wil je dan misschien niet ongecheckt publiceren, maar suggesties die gedaan worden door generatieve AI en geïntegreerd zijn in een CMS of redactiesysteem hebben in mijn ogen meerwaarde. Maar misschien zijn de redacties daar nog niet klaar voor...

2. Overtone.AI geeft redacties een nieuwe soort data over hun artikelen: inhoudelijke data

Als het gaat om data die redacties gebruiken bij de keuzes die ze maken, dan gaat het altijd om kwantitatieve, meetbare data. Hoeveel pageviews heeft een artikel, hoe lang blijven mensen op de pagina, hoeveel verkeer krijgt een verhaal via Google, hoeveel engagement heeft een post op Facebook etc. Waardevol, maar soms ook wat eenzijdig omdat inhoudelijke aspecten van een artikel daardoor helemaal niet worden meegenomen.

De startup Overtone.AI wil daar wat aan veranderen. Door gebruik te maken van taalmodellen probeert het bedrijf te analyseren hoe diepgaand een artikel is en hoe feitelijk of opiniërend is. Deze (kwalitatieve) data wordt gebruikt om een artikel te kwalificeren: is het een interview, een onderzoeksverhaal, een diepgaand opiniestuk of een snel nieuwtje. En vervolgens kan een redactie daar weer mee aan de slag.

Een voorbeeld: Overtone.AI heeft een analyse gedaan wat voor soort artikelen de NOS publiceert:

Als je deze data combineert met gebruikersdata dan kun je betere keuzes maken over wat soort artikelen je schrijft, maar bijvoorbeeld ookewd welke stukken je via welk platform aanjaagt. Overtone.AI heeft voor dit voorbeeld van de soorten artikelen de engagement op Facebook gemeten:

Er valt op dat onderzoeksverhalen het erg goed doen op Facebook, terwijl bijvoorbeeld reportages en korte nieuwtjes het relatief slecht doen. Een inzicht wat je enkel kunt krijgen door verhalen te categoriseren op basis van het soort artikel.

Je kunt je voorstellen dat je dit ook kunt gebruiken bij personalisatie. Leest iemand vooral snelle nieuwtjes of juist diepgravende opiniestukken, dan schotel je diegene dat soort artikelen voor.

Omdat ik razend benieuwd was hoe dit precies werkt, heb ik onlangs gesproken met Christopher Brennan. Hij is mede-oprichter van Overtone.AI en werkte hiervoor als journalist voor onder meer New York Daily News en BBC News. Hij heeft me uitgelegd hoe het systeem van Overtone.AI bepaalt wat voor soort artikel het is.

Ieder artikel krijgt in de basis twee scores mee en op basis van een combinatie van die twee scores wordt bepaald welk label een stuk krijgt. Het gaat om een score voor de diepgang van het stuk en een score voor de feitelijkheid. Hiervoor wordt van elke alinea bepaald hoe feitelijk deze is, deels op basis van wetenschappelijk onderzoek hiernaar, om vervolgens daaruit te berekenen hoe feitelijk het totaal is. Christopher legt uit:

If it's a high depth story and it features large amounts of reporting statements, then we view it as sort of an investigation. If it's a mid depth story and it's a bunch of opinionated statements, it's sort of your standard opinion piece. So we look at the individual statements and then aggregate those up to the types that are human understandable.

Op dit moment levert Overtone.AI aan klanten een dashboard waarin redacteurs snel kunnen zien welke artikelen welk type hebben en ook kunnen filteren. De volgende stap is om hier kwantitatieve data over het gedrag van lezers aan toe te voegen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Het is echter het meest ideaal om de categorisering van Overtone.AI te integreren in bestaande systemen, zoals CMS'en of betaalmuren, zodat het echt onderdeel kan worden van de producten die een redactie maakt.

Een andere toepassing die Brennan ziet is aan de advertentiekant. Verschillende soorten artikelen bedienen verschillende soorten lezers en je zou het dus kunnen gebruiken om op een privacy-vriendelijke manier advertenties te tonen aan een specifieke doelgroep. Daarnaast kun je je voorstellen dat sommige adverteerders het liefst naast kwalitatief goede stukken adverteren, iets wat mogelijk wordt dankzij de data van Overtone.AI.

Op dit moment werkt de techniek van het bedrijf in het Engels en Spaans, maar zoals de analyse van NOS-content is Overtone.AI ook al druk met Nederlands. Het zou me niks verbazen als binnenkort de eerste redacties in Nederland met hun technologie aan de slag gaan.

3. Het nieuws over Twitter X van deze week

Er was weer zoveel nieuws over Twitter X deze week, dat ik maar even een apart lijstje voor je hebt gemaakt:

