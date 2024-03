Je eigen vakantievideo's zijn de sleutel tot het succes van Apple's Vision Pro

De Apple Vision Pro is een apparaat dat je echt moet ervaren, want het is heel lastig om met woorden over te brengen hoe het is om de Vision Pro te gebruiken.

Ik ben weer terug in Nederland en 'gewoon' aan het werk. Ik heb een hele lijst artikelideeën voor mijn nieuwsbrief in mijn notitieboekje gezet en één daarvan werk ik uit in deze nieuwsbrief.

Ik ben trouwens inmiddels een jaar bezig met het schrijven van twee nieuwsbrieven per week. De gratis editie op zaterdag en deze premium deluxe nieuwsbrief op woensdag. Op dit moment is het format van beiden inmiddels hetzelfde: twee artikelen en een lijst linkjes en ook qua onderwerpen maak ik geen verschil in waar ik hierover schrijf en wat er in mijn zaterdagse editie staat. Maar ik twijfel soms of dat wel de beste manier is. Daarom een geheel open vraag: wat zou jij graag willen zien in deze betaalde editie? Zijn er specifieke onderwerpen die ik juist hier zou moeten bespreken? Druk op reply en laat het me weten!

In deze editie wil ik het met je hebben over:

Een demo van de Apple Vision Pro hielp me om de kansen en mogelijkheden te begrijpen.

In de VS worden heel veel diepgravende nieuwsverhalen nooit gepubliceerd.