Hoe gaat het met Podimo?

Het is een beetje een gekke dag, want volgens mij is een heel groot deel van Nederland vrij vanwege het Hemelvaartsweekend. Ik ben echter gewoon aan het werk en heb weer een nieuwsbrief geschreven, waarin ik het met je wil hebben over Podimo.

1. Het mysterie van het abonnee-aantal en de groei van Podimo

De afgelopen week zie ik in mijn woonplaats Utrecht weer heel veel posters voor Podimo in de bushokjes hangen. Posters met de gezichten van BN'ers die exclusief bij Podimo hun podcast maken, maar tegenwoordig ook posters met de coverart van podcasts die niet door BN'ers zijn gemaakt. Die podcasters moeten het podium dan alleen wel delen met meerdere podcasts op één poster.

De timing van de campagne is niet vreemd. In april was het namelijk een jaar geleden dat Podimo van start ging in Nederland en voor de diehard-fans van podcasts die de overstap maakten van openbaar naar Podimo Exclusive liep hun gratis jaarabonnement af.

Het zou zomaar kunnen zijn dat er daardoor een terugloop te zien is in het aantal Podimo-abonnees en als groeiende startup met een flinke zak investeringsgeld is een marketingcampagne dan dé manier om weer op de groeilijn terecht te komen.

Maar ik moet ook heel eerlijk zijn: ik heb geen idee of er inderdaad een dipje zit in het aantal Podimo-abonnees, want het bedrijf laat daar (uiteraard) weinig over los. Wel stuurde het bedrijf deze week een persbericht om zijn eerste verjaardag in Nederland te vieren. En daar staan wel degelijk wat cijfers in: