Het is eigenlijk heel raar dat nieuwssites maar één homepage hebben
Als je goed wilt inspelen op de behoeften van verschillende soorten bezoekers, pas je het ontwerp van je homepage daar op aan.
Vorige week experimenteerde ik met een blokje follow-ups en vroeg ik om me te laten weten wat je ervan vond. Uit het feit dat ik nul reacties heb gehad kan ik drie conclusies trekken: je vond het niks, het boeit je niet of je leest deze nieuwsbrief maar half...
Hoe dan ook: deze woensdag weer gewoon een nieuwsbrief met een langer stuk en een kort-blokje, die je ontvangt omdat je lid bent.