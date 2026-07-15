Het is angstaanjagend hoe Meta keer op keer bewijst wereldvreemd te zijn

Instagram verwijdert de mogelijkheid om andere gebruikers in AI-afbeeldingen te gebruiken na kritiek, maar werkt ondertussen wel aan bril die altijd meeluistert.

In deze woensdageditie heb ik weer twee stukken geschreven, speciaal voor jou als lid:

Meta lijkt al het contact met de werkelijkheid te verliezen.

Het is onduidelijk wat nu eigenlijk de strategie van Netflix is.

Mijn zorgen over de visie van Meta op het gebruik van generatieve AI heb ik al vaker besproken. Sterker nog: ik vind die visie dystopisch. En sindsdien is er weinig wat er op wijst dat er iets aan die visie is veranderd.

Vorige week introduceerde het bedrijf met de mogelijkheid om met een nieuw afbeeldingsmodel plaatjes te genereren op Instagram. Daarbij kon je in principe iedereen met een openbaar profiel een rol laten spelen in die afbeeldingen. Een kwestie van iemands gebruikersnaam noemen. Als gebruiker had je de mogelijkheid om ergens diep in de instellingen aan te geven dat jouw account/gezicht niet mag worden gebruikt voor deze functie, maar standaard stond de optie aan. Zelfs in de EU.

Een paar dagen later maakte Meta bekend de functionaliteit om de gezichten van andere gebruikers te gebruiken in gegenereerde plaatjes uit te schakelen. In een verklaring zegt het bedrijf:

Our intent was to provide a useful creative tool and to give people control over whether their public content could be referenced in this way. We’ve heard the feedback that this feature missed the mark, so it’s no longer available.

De publieke verontwaardiging laat zien hoe het bedrijf is losgezongen van de werkelijkheid. Iets wat niet nieuw is. Dit gebeurde eigenlijk al met de metaverse, waar het bedrijf zelfs zijn complete naam voor aanpaste.