Het internet zoals je dat kende bestaat straks niet meer

Deze nieuwsbrief speciaal voor jou als lid is een dag later dan je van me gewend bent. Met een reden: gisteren was de laatste dag van SXSW en ik wilde deze nieuwsbrief graag schrijven als de laatste sessie achter de rug was.

Het probleem is echter: ik ben nog bezig om na te denken over wat ik met je wil delen. Zeven dagen achter elkaar zag ik vier of vijf sessies op een dag. Over de impact van kunstmatige intelligentie op ons leven (van werk tot mentale gezondheid, over de zorgen over de algoritmes van de platformbedrijven die bepalen welke informatie we te zien krijgen, over wat er op dit moment gebeurt met concepten als waarheid en vertrouwen, over de toekomst van de uitdagingen en kansen voor de journalistiek, over de groeiende rol van zelfstandige makers in ons informatie-ecosysteem en zo kan ik nog wel even doorgaan.

En het punt is: uiteindelijk houdt alles verband met elkaar.

Ik heb na SXSW altijd even een paar dagen nodig om alles te verwerken, om mijn gedachten te ordenen, de grote lijnen te zien en de boel te duiden. En de grap is: in de basis hoor ik op SXSW ieder jaar heel veel wat ik allang weet, waarover ik al eerder gehoord en gelezen heb. Die dingen worden bevestigd, blijken breder aanwezig/gedeeld dan ik dacht of worden in context geplaatst. En juist dat inzien en er grip op krijgen kost de nodige verwerkingstijd.

Die verwerkingstijd heb ik nog niet gehad. SXSW is letterlijk net voorbij. Verwacht dus in deze nieuwsbrief nog geen overzicht van geleerde lessen, opgedane inzichten of een groot overkoepelend verhaal. Ik wil er echter wel één groot thema uitlichten: de toekomst van het internet.