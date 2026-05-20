Het evaluatierapport van de NPO geeft aanleiding om de publieke omroep helemaal opnieuw op te bouwen

Google maakt generatieve AI nog belangrijker in zijn zoekmachine

Google opende gisteravond zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie Google I/O met een twee uur durende keynote waarin het bedrijf een reeks aankondigingen deed. En net als de afgelopen jaren zijn dat bijna alleen maar aankondigingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ik zet de aankondigingen die voor de media-industrie het belangrijkste zijn op een rij:

De integratie van generatieve AI in Googles zoekmachine gaat verder. AI-modus wordt verder geïntegreerd doordat het zoekveld wordt aangepast en je daardoor veel makkelijker (en waarschijnlijk vaker) in de AI-modus terecht komt. Ook komt er op de resultatenpagina van de ouderwetse Google-zoekresultaten de mogelijkheid om door te vragen, waardoor je alsnog in de AI-modus terechtkomt.

Google gaat zogeheten "information agents" toevoegen aan de zoekmachine. Je kunt een vraag stellen voor iets waarvan je wilt dat Google het voor je in de gaten houdt en je krijgt een bericht zodra het antwoord er is.

AI-Modus krijgt de mogelijkheid om web-applicaties te bouwen als resultaat. Je kunt hierbij informatie van het internet gebruiken, maar ook wat er allemaal in je Google-account is opgeslagen. Je kunt het gebruiken om allerlei gepersonaliseerde applicaties te maken.

Google gaat de C2PA-standaard voor het controleren van de herkomst van content ondersteunen. Tot nu toe zette Google vol in op het eigen SynthID, maar nu omarmt Google dus ook C2PA. Er komen deze week vast nog meer details naar buiten, maar je kunt in ieder geval aan Gemini gaan vragen of een afbeelding is gegenereerd met AI of niet en als er C2PA-metadata aanwezig is, krijg je die terug.

YouTube krijgt een soort eigen AI-modus: Ask YouTube. Dit was al bekend, maar nu is het ook officieel gepresenteerd. Je kunt YouTube een vraag stellen en krijgt dan een antwoord op basis van de inhoud van YouTube-video's met daarbij uiteraard de video's zelf, waarbij de relevante fragmenten geselecteerd zijn.

Het nieuwe AI-model Gemini Omni moet alle soorten media als input kunnen gebruiken en als output kunnen genereren. Het zorgt vooral voor heel veel nieuwe mogelijkheden op het gebied van video.

Google deed verder allerlei aankondigingen op het gebied van coding en agents en het bedrijf brengt samen met brillenmerken Warby Parker en Gentle Monster camerabrillen op de markt. Ze hebben ook een speakers en microfoon ingebouwd en zijn onder meer geschikt voor live-vertalingen of het samenvatten van notificaties die binnenkomen op je smartphone. Mocht je het interessant vinden: een overzicht van de 13 belangrijkste aankondigingen in het algemeen is te vinden bij The Verge.