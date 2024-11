Google test in Nederland het niet tonen van nieuwssites in de zoekmachine

De test is bedoeld om meer inzicht te krijgen in wat het effect is op het verkeer naar nieuwssites en op de kwaliteit van de zoekresultaten voor gebruikers.

Eerder deze week ben ik teruggekomen van vakantie en toen ik deze vakantie plande dacht ik: zodra ik thuis ben kan ik mooi even bijlezen en zaterdag weer een nieuwsbrief schrijven.

Wat ik toen niet wist is hoeveel er tijdens mijn vakantie zou gebeuren. Oké, dat Trump opnieuw president van de VS kon worden, wist ik van tevoren, maar het nieuws hier in Nederland natuurlijk niet.

Tijdens mijn vakantie heb ik desondanks zoveel mogelijk geprobeerd afstand te nemen van het nieuws, maar ik merk dat ik ook de afgelopen dagen thuis nog probeerde te doen. Toen ik aan de slag ging met deze nieuwsbrief merkte ik dat ik me verplicht voel om in te haken op het nieuws, maar dat ik tegelijkertijd het idee heb dat er al zoveel takes zijn geschreven en dat ik er ook eigenlijk gewoon even geen zin in heb.

Ik ga eigenlijk pas maandag weer aan het werk en hoe meer ik ging nadenken over de inhoud van mijn nieuwsbrief, hoe maar dat begon te voelen als werk.

En dus heb ik besloten om nog even geen lange nieuwsbrief te schrijven. Dat doe ik woensdag weer voor betalende leden en volgende week zaterdag weer voor alle abonnees.

Om je op deze zaterdagochtend toch nog wat leesvoer te geven, deel ik wel gewoon de linkjes met je die ik de afgelopen dagen heb verzameld.

Kort