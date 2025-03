Focus op de nieuwsbehoeftes van het publiek betaalt zich uit voor redacties

Hartelijk maart! Komende woensdag vertrek ik zoals ieder jaar naar Austin in de VS voor SXSW. Dit jaar heeft de conferentie voor het eerst een editie in Europa, in juni in Londen, maar ik heb ervoor gekozen om (in ieder geval dit jaar) nog naar de OG te gaan. De week voor vertrek is altijd druk, omdat er veel werk af moet én ik bezig ben met de podcast Trust Nobody over Wie is de Mol? die ontzettend veel tijd opslokt. Het jaarlijkse voornemen om zeer goed voorbereid naar SXSW te vertrekken, gaat dan ook opnieuw niet lukken, vrees ik...

Wat wel gaat lukken is dat ik in mijn nieuwsbrief weer de nodige lessen en vooral ook lijnen die ik zie op SXSW met je zal delen. Dat zal ik deels doen in de nieuwsbrieven die ik op woensdag naar betalende leden stuur, dus mocht je nog geen lid zijn, dan is dit een mooi moment om het te worden!

In deze nieuwsbrief wil ik het hebben over:

Een focus op nieuwsbehoeftes zorgt ervoor dat je publiek meer leest.

De afgelopen jaren heb ik regelmatig geschreven over het belang van het gebruik van nieuwsbehoeftes door nieuwsorganisaties, zowel bij het ontwerpen van producten als op redacties.

Nog voordat ik tien jaar geleden begon met deze nieuwsbrief, maakte ik zelf al gebruik van een nieuwsbehoeftemodel in mijn werk als Product Owner van NOS.nl en heb ik in de praktijk gezien hoe je een nieuwsproduct kunt maken dat beter aansluit bij wat het publiek wil (niet zo gek als je inspeelt op hun behoeftes natuurlijk), maar ook op de redactie werd er destijds al slim gebruik gemaakt van het model om verhalen beter te vertellen.

Met de jaren heb ik een aantal keer voorbeelden gezien van redacties die een nieuwsbehoeftemodel (want er zijn er inmiddels best een aantal) een essentieel onderdeel maken van de werkwijze op hun redactie. Vijf jaar geleden schreef ik over hoe Vogue het aantal bezoekers op haar site op die manier verdubbelde.

Een groter onderzoek onder meerdere titels waarin het positieve effect van het toepassen van een nieuwsbehoeftemodel duidelijk werd, heb ik daarna niet gezien. Tot nu. SmartOcto, een Nederlands bedrijf dat een gebruikersdata-analysetool voor redacties maakt, heeft een onderzoek laten doen voor uitgever Ringier Media met als centrale vraag 'Doen artikelen die focussen op gebruikersbehoeftes het beter?' Het korte antwoord: ja.

Op basis van data van nieuwsmerken uit onder meer Oost-Europa en Afrika zijn in totaal zo'n 9000 artikelen geanalyseerd, waarvan de helft een specifieke focus had op gebruikersbehoeftes en de andere helft niet. Om te bepalen of een artikel een specifieke focus op gebruikersbehoeftes had, is een tool van SmartOcto gebruikt, die gemaakt is of artikelen zich focussen op gebruikersbehoeftes (en die je in principe kunt gebruiken om vervolgens je artikel te verbeteren).

De analyse laat zien dat de artikelen met een focus op gebruikersbehoefte 34 procent vaker werden gelezen en lezers ook het artikel gemiddeld verder uitlazen. Ook zorgden de gefocuste artikelen voor meer loyaliteit. De precieze resultaten zijn in dit artikel op de site van SmartOcto uiteengezet.

Let wel op: de staafdiagrammen zijn erg vertekend, omdat ze niet op 0 beginnen, dus kijk vooral naar de getallen (percentages). Persoonlijk vind ik het erg kwalijk dat de resultaten op zo'n manier worden gepresenteerd dat de verschillen op het oog veel groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Sommige verschillen zijn uiteindelijk relatief klein, maar nog steeds statistisch significant.

Al met al bevestigt het onderzoek van SmartOcto, wat Vogue al liet zien en wat ook gewoon heel logisch is: als je bij het maken van nieuws beter inspeelt op de nieuwsbehoeftes van je publiek, bedien je je publiek beter. Als je dat ook nog eens doet met een product dat is ontworpen rondom diezelfde behoeftes, bind je een loyaler publiek aan je.

Kort