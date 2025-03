Een waarschuwing: denk twee keer na voor je linkbuilding-advertorials verkoopt

Een waarschuwing vooraf: deze editie van mijn nieuwsbrief is wat technischer dan je van me gewend bent. Ik wil het namelijk met je hebben over:

Deze nieuwsbrief is nu onderdeel van de Fediverse

Zes weken geleden schreef ik over de opkomst van timeline-apps: apps waarmee je berichten en content van allerlei bronnen en platforms kunt volgen. Het zijn een soort 2025-versie van RSS-readers, waarin je allerlei soorten berichten kunt volgen van allerlei platforms en niet beperkt bent tot RSS.

Voor een deel zijn dit soort apps afhankelijk van open protocollen die het mogelijk maken om berichten uit te wisselen tussen apps of zelfs servers op te zetten om accounts aan te maken en berichten te publiceren. Een dienst als Mastodon, dat een paar jaar geleden heel even wat tractie kreeg maar niet echt gebruiksvriendelijk is, werkt op die manier. Ook Bluesky draait uiteindelijk op een open protocol dat de uitwisseling van berichten tussen apps mogelijk maakt en Meta wil steeds meer functionaliteiten van Threads op die manier beschikbaar maken.

Voor een groot deel draaien dit soort diensten op het ActivityPub-protocol, waar in principe iedereen een eigen integratie voor kan bouwen en servers voor kan opzetten. Vervolgens is alles op het protocol uitwisselbaar, waardoor je dus zo'n timeline-app kunt bouwen, maar ook kunt reageren op berichten onafhankelijk van het originele platform of de originele server waar ze op geplaatst zijn.

Deze nieuwsbrief verstuur ik sinds twee jaar via Ghost, een publicatieplatform (dat overigens net als WordPress volledig open source beschikbaar is) met een focus op publicaties die via abonnementen proberen geld te verdienen en met een uitgebreide nieuwsbrieffunctionaliteit. Ik verkoos het destijds boven Substack, omdat Substack steeds meer een gesloten platform begon te worden en dat de afgelopen twee jaar alleen maar verder gesloten is geworden. Ja, Substack heeft fantastische aanbevelingssystemen om je abonneebestand te laten groeien, maar het wordt ook steeds meer een zelfstandig, gesloten platform dan een nieuwsbrieftool.

Ghost wil juist zo open mogelijk zijn. Dat bewees het bedrijf deze week maar weer eens, toen het aankondigde ondersteuning voor het ActivityPub-protocol toe te voegen. Het betekent dat al mijn nieuwsbrieven te lezen zijn via timeline-apps of andere apps en diensten die ActivityPub ondersteunen. Het profiel van mijn nieuwsbrief is @index@www.elger.fm. In principe kan ik hiermee ook korte berichten publiceren, los van mijn nieuwsbrief, zoals Substack bijvoorbeeld doet met Substack Notes. Nu heb ik daar nog geen concrete plannen voor, maar wie weet wat de toekomst brengt...

Op dit moment is de ActivityPub-ondersteuning van Ghost nog in beta en werken sommige dingen nog niet helemaal goed. Daarnaast is er sowieso slechts een heel klein deel van de internetgebruikers die op dit moment actief deelneemt aan wat ook wel de fediverse wordt genoemd. Uiteindelijk moet dat een open en uitwisselbaar alternatief zijn voor de platforms van de grote techbedrijven.

Er moet nog heel wat gebeuren voordat dit gemeengoed wordt en ik ben er ook niet van overtuigd dat het überhaupt ooit gebeurt. Het is technisch een stuk ingewikkelder en de apps die ervoor zijn gebouwd zijn vaak een stuk minder sticky dan die van de techreuzen. En überhaupt: welke app moet je dan gebruiken?

Ik denk echter wel dat goed voorbeeld goed doet volgen en dus publiceer ik deze nieuwsbrief voortaan in de fediverse, oftewel: via het ActivityPub-protocol. Maar maak je geen zorgen, hij blijft ook gewoon in je inbox verschijnen, dus voor de gemiddelde lezer verandert er helemaal niets.

Laat adverteerders je site niet gebruiken om hoger in Google te komen, want dan kom je zelf lager in Google

Het klinkt als een makkelijke manier om wat extra geld te verdienen als kleine uitgever. Je krijgt een mailtje van een online marketingbureau dat advertorials wil inkopen. Ze beloven een inhoudelijk artikel dat past bij je website en vaak is het zelfs mogelijk om het helemaal niet op je homepage te tonen, waardoor een normale bezoeker het nooit te zien krijgt.

De artikelen zelf zijn een beetje niksige tekstjes, waarbij vaak ook helemaal geen product of merknaam wordt genoemd. Wel zitten er een link naar de website van de adverteerder, over het algemeen onder een paar vrij algemene woorden. Een belangrijke eis van het marketingbureau is altijd dat er geen 'nofollow' of 'sponsored' parameter aan de link wordt toegevoegd.

Nog nooit zo'n artikel gezien? Ik heb een paar voorbeelden verzameld van DUIC, een lokale nieuwssite uit Utrecht, waarop ze regelmatig verschijnen:

Dit soort advertorials zijn helemaal niet geschreven voor bezoekers van de site, de doelgroep van de gesponsorde artikelen zijn überhaupt geen mensen. De teksten zijn geschreven met maar één doel: de crawlers die sites indexeren voor Google moet het oppakken. Het idee is simpel: website met een goede domeinreputatie (wat veel nieuwssites hebben, ook lokale en nichesites), linken naar sites van bedrijven die hoger in Google terecht komen. Doordat die links in een artikelcontext staan, lift de adverteerder mee op het succes van de nieuwssite. Kortom: een SEO-truc dus.

Los van het feit dat je je moet afvragen of het ethisch juist is om als uitgever bedrijven te helpen om hoger in Google te komen door het systeem te misleiden, is er nog een ander probleem: het mag niet van Google. Google eist dat je gesponsorde links voorziet van een 'sponsored' parameter om beïnvloeding van de zoekresultaten via linkbuilding te voorkomen. Houd je je niet aan die voorwaarden, dan wordt de nieuwssite in kwestie daarvoor bestraft met een lagere positie in Google. Het plaatsen van linkbuilding-advertenties is dus een leuke manier om geld te verdienen op korte termijn, maar heeft gigantisch (financiële) risico's op de lange termijn, doordat je mogelijk lager in Google terechtkomt.

Onlangs volgde ik een workshop van de product manager van Google Search over de werking van de zoekmachine: hoe bepaalt Google welke links je als gebruiker voorgeschoteld krijgt? Nu wil het bedrijf dat echte details hierover nooit vertellen, omdat er een continu kat-en-muis-spel tussen de zoekmachine en de SEO-manipulators. Wat ze me wél vertelde, is dat de afgelopen maanden heel veel is geïnvesteerd in het misbruik van de domeinreputatie van nieuwssites om hoger in Google te komen.

Hoe ze dat precies doen, zei ze er niet bij, maar in de workshop werd wel duidelijk dat Google dankzij de ontwikkeling van taalmodellen steeds beter wordt in het herkennen van intenties. Met welk doel is een tekst geschreven? Linkbuilding-advertorials kunnen dus beter worden herkend bij het indexeren van websites en de sites in kwestie kunnen worden bestraft. Wees dus gewaarschuwd als je dit soort advertorials plaatst.

Overigens is dit niet de enige manier waarop de kracht van sterke domeinnamen wordt misbruikt voor SEO-manipulatie. Een klein jaar geleden is Google gaan optreden tegen sites die subdomeinen aan adverteerder verhuurd. Complete websites van adverteerders – vaak gevuld met affiliatelinks – werden gehost op subdomeinen van nieuwssites. De eigenaar van het domein, vaak ook echt grote (Amerikaanse) uitgevers hadden niks van doen met de inhoud van deze subdomeinen, maar verhuurden eigenlijk gewoon hun domeinreputatie voor heel veel geld. Google heeft sites die dit doen vorig jaar flink bestraft met een verlaging van de reputatie of zelfs het (gedeeltelijk) verwijderen van sites uit de zoekmachine, tot onvrede van de uitgevers in kwestie. Vorige week zijn de regels opnieuw aangescherpt.

Uiteindelijk blijft het een strijd tussen de SEO-manipulators die weer nieuwe manieren vinden om zoekresultaten te beïnvloeden en Google. De introductie van AI-samenvattingen in Google zal op dat vlak waarschijnlijk ook weer flink wat veranderen. Als uitgever is het volgens mij vooral belangrijk om weg te blijven van adverteerders die je site enkel gebruiken om de zoekresultaten te beïnvloeden. Is een advertentie duidelijk niet voor bezoekers bedoeld? Weiger hem dan. Ook als je slechts een kleine lokale of nichesite bent. De langetermijngevolgen van een afstraffing door Google zijn groot.

Kort