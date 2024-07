DPG Media werkt aan puzzelapp voor krantenabonnees

Terwijl we midden in de zomervakantie zitten heb ik gewoon twee ontwikkelingen uit Nederland om het over te hebben in deze nieuwsbrief:

Lezers van De Volkskrant, AD en Trouw krijgen waarschijnlijk een puzzelapp.

NOS gaat een dagelijks journaal maken voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Dat The New York Times online enorm veel succes heeft met zijn puzzels is inmiddels geen nieuws meer. New York Times Games, zoals de puzzelsite en -app heten, is een belangrijke drijfveer voor mensen om abonnee te worden. De krant kocht begin 2022 het populaire puzzelspelletje Wordle en ontwikkelde zelf de dagelijkse puzzel Connections, die ook erg populair is.

Wereldwijd zien uitgevers het succes dat The New York Times heeft met puzzels. En dat niet alleen: puzzels zitten in het DNA van kranten en zijn op papier altijd al een onmisbaar onderdeel geweest van wat kranten doen.

De Nederlandse kranten hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om het aanbod van puzzels online te verbeteren. Of dat succes heeft, weet ik niet, omdat geen enkele uitgever daar cijfers over deelt, maar aangezien kranten erin blijven investeren (en het succes van The New York Times), is het aannemelijk dat de puzzels populair zijn.

Om een volgende stap te zetten op dit gebied is DPG Media op dit moment bezig met de ontwikkeling van een puzzel-app. Heel veel details zijn nog niet bekend, maar de uitgever doet op dit moment gebruikersonderzoek naar een puzzel-app, waar abonnees van alle DPG-kranten toegang toe hebben.

Hoe de app en het aanbod er precies uit gaat zien, is onduidelijk, maar waarschijnlijk zullen de puzzels uit verschillende kranten erin terugkomen. Ik verwacht dat iedereen met een abonnement op het AD (of regiotitel), de Volkskrant, Trouw of Het Parool toegang krijgt tot de app. Mogelijk geldt dit niet voor de goedkoopste (basis)abonnementen, zoals DPG Media nu ook al doet met gratis toegang tot andere nieuwssites van de uitgever.

Op dit moment is het namelijk al zo dat als je een abonnement hebt op een krantentitel van DPG, je ook toegang hebt tot de sites van de andere kranten. Als DPG Media dit uit kan breiden met toegang tot de puzzelapp, krijgen abonnementen nog meer waarde, maar is het ook vooral een manier om de retentie te verhogen. Als je met het opzeggen van je abonnement ook de toegang tot andere DPG-nieuwssites en de puzzelapp vervalt, kan dat een goede reden zijn om toch abonnee te blijven.

Het is wat dat betreft interessant om te zien hoe DPG Media steeds slimmer weet om te gaan met het feit dat het een heleboel kranten in handen heeft. Tot nu werd hier vooral intern gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld bij de verkoop van advertenties en de ontwikkeling van digitale producten. Het publiek merkte er verder weinig van, maar dat is voorzichtig aan het veranderen. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen.

NOS gaat een dagelijks journaal maken voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal

De NOS gaat vanaf september elke werkdag een journaal maken voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Volgens de omroep vallen er zo'n 2,5 miljoen Nederlanders in deze categorie. Het 'NOS Journaal in Makkelijke Taal', zoals het programma gaat heten, zal dagelijks om 17:00 uur te zien zijn op de plek van het gewone journaal.

Het programma is het resultaat van een innovatietraject van ruim vier jaar. De NOS onderzocht hoe het het nieuws makkelijker te volgen kan maken voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hiervoor is men zelf in gesprek gegaan met de doelgroep en is samengewerkt met de Stichting Lezen en Schrijven. Dit resulteerde in het programma 'NOS Nieuws van de Week' dat sinds 2021 wordt gemaakt. Het is op YouTube te vinden en wordt door een aantal regionale en lokale omroepen uitgezonden.

Ik heb het altijd raar gevonden dat het geen plek kreeg op de landelijke NPO-zenders, omdat dit in mijn ogen juist een taak is van de publieke omroep en dat de traditionele tv dé plek is om dit uit te zenden. Waarschijnlijk zal de omroeppolitiek ervoor hebben gezorgd dat dit nu pas gebeurt, maar het goede nieuws is wel dat het meteen een dagelijks programma wordt.

In de basis is het een normaal NOS Journaal met een nieuwslezer en items, maar het is helemaal toegespitst op de behoefte van de doelgroep, zegt de NOS:

Het nieuwe journaal heeft minder onderwerpen dan de andere journaals. De presentator geeft meer uitleg en er worden geen moeilijke woorden gebruikt. Ook het tempo en het gebruik van beeld is rustiger. Kijkers van het weekjournaal vinden dat prettig, zo blijkt uit hun reacties.

In principe kan elk onderwerp in dit journaal komen. We kijken natuurlijk of er niet teveel uitleg bij nodig is, want dan wordt het een lesje. Maar waar we vooral op letten bij de selectie is of het nieuws is dat nu gebeurt? Dus geen plannen en voornemens. En de impact ervan, oftewel: wat betekent dit voor mij, de kijker?

Een speciale redactie gaat het journaal maken. De redacteurs die nu al 'NOS Nieuws van de Week' maken, zullen de nieuwe redacteurs inwerken. De redactie maakt gebruik van feedback van mensen die zelf moeite hebben met taal en van taaldocenten. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van de website Is het b1? om een woord te checken of een synoniem te vinden.

Ik had zelf verwacht dat ze meer gebruik hadden gemaakt van tools om teksten te checken, bijvoorbeeld door middel van AI, maar het schrijven en controleren van de teksten op taalniveau is dus volledig mensenwerk. Het maken van het programma kost dan ook meer tijd dan het maken van een gewoon journaal, laat de NOS weten.

Het is uiteraard afwachten hoeveel mensen er uiteindelijk gaan kijken naar het 'NOS Journaal in Makkelijke Taal'. De uitzendtijd in de middag is natuurlijk niet ideaal. Eigenlijk zou je het in de avond moeten uitzenden, om een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te kunnen bedienen. Desondanks is het een mooie en heel belangrijke stap om nieuws toegankelijker te maken voor iedereen.

