De nieuwe strategie van Wired is opgebouwd rondom gezichten en dat leverde een flinke groei in abonnees op
De videoseries die Wired is gaan maken met zijn journalisten waren succesvol en zorgden voor veel meer bereik op platforms als Instagram, TikTok en YouTube, maar de strategie resulteerde vooral in meer betalende abonnees.
In deze nieuwsbrief wil ik het met je hebben over:
- Gezichten moeten centraal komen te staan in de strategie van nieuwsmerken.
- DPG Media geeft studenten gratis toegang tot nieuwssites.