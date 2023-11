De Mediamonitor laat zien: tv is nu toch echt stervende

In deze vrijdageditie wil ik de nodige cijfers uit de Mediamonitor 2023 met je doornemen en zoom ik ook specifiek in op het veranderende kijkgedrag. Maandag duik ik in mijn nieuwsbrief nog verder het rapport in, want er staan nog veel meer interessante cijfers in de Mediamonitor.

Cijfers brengen generatieverschillen in mediagebruik en de dood van tv in beeld

Het Commissariaat voor de Media heeft afgelopen week de Mediamonitor 2023 (pdf) gepubliceerd. In dit jaarlijkse onderzoek brengen de onderzoekers van het Commissariaat de ontwikkelingen in het mediagebruik- en aanbod in Nederland in kaart. Doordat dat ieder jaar opnieuw gebeurt kun je duidelijk trends zien, waarvan deze grafiek een goede samenvatting is: