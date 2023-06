De luistercijfers van radiostations zijn onbetrouwbaar door nieuw luisteronderzoek

Mijn nieuwsbrief gaat natuurlijk over online media en innovatie in de journalistiek, maar er is een verhaal dat gaat over vernieuwing binnen de traditionele media waar ik al weken over wil schrijven. Een beetje op het randje van waar mijn nieuwsbrief over gaat, maar in mijn ogen interessant genoeg om eens aandacht aan te besteden. En uiteindelijk gaat het over vernieuwingen...

1. Problemen en fouten van het luisteronderzoek zorgen ervoor dat de luistercijfers van radiostations onbetrouwbaar zijn

Sinds begin dit jaar worden de luistercijfers van radiostations op een nieuwe manier vastgesteld. In die nieuwe onderzoeksmethode zitten een heleboel ontwerpfouten die ervoor zorgen dat de luistercijfers van de radio eigenlijk onbetrouwbaar zijn. Terwijl het doel van de vernieuwing was om betrouwbaardere data te hebben, want middels deze cijfers bepalen bedrijven waar en wanneer ze adverteren en bepalen de radiostations hoeveel een commercial kost. Op basis van de luistercijfers wordt jaarlijks meer dan 200 miljoen euro aan reclameruimte verkocht, dus betrouwbare cijfers zijn van levensbelang. En die zijn er dus niet.