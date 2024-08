De kans dat je deze nieuwsbrief opent is groot

De laatste nieuwsbrief van augustus alweer. Ik wil het met je hebben over:

Simpele, korte koppen krijgen meer kliks dan complexe lange koppen.

Stop alsjeblieft met de vertalkshowisering van het nieuws op tv.

Een kop moet kort en duidelijk zijn en het liefst een beetje verhalend. Tenminste: als je doel is om zoveel mogelijk mensen te laten klikken op die kop. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek dat onderzoekers van drie Amerikaanse universiteiten hebben uitgevoerd. In een artikel op Niemanlab geven de onderzoekers een samenvatting.

De onderzoekers onderzochten de data van de A/B-tests met de koppen van ruim 30.000 artikelen van The Washington Post en Upworthy. Als er simpele, veelgebruikte woorden in koppen werden gebruikt, werd er meer op geklikt. Korte koppen in een verhalende stijl met persoonlijke voornaamwoorden deden het ook bovengemiddeld goed. Terwijl koppen met voorzetsels het juist minder goed deden.

For example, The Washington Post headline, “Meghan and Harry are talking to Oprah. Here’s why they shouldn’t say too much” outperformed the alternative headline, “Are Meghan and Harry spilling royal tea to Oprah? Don’t bet on it.” This example illustrates how sometimes a more straightforward headline can generate more interest.

Eigenlijk zou je kunnen concluderen: gebruik spreektaal in je koppen om meer kliks te krijgen. De onderzoekers kwamen er echter achter dat journalisten hier niet de voorkeur aan geven. Zij verkiezen de simpele koppen niet boven de complexe. Zoals de onderzoekers zelf zeggen: journalisten moeten stoppen met schrijven voor hun eindredacteuren.

Het gevaar van optimaliseren van kliks is dat je uiteindelijk clickbait-achtige koppen krijgt. Iets waar de onderzoekers over zeggen:

Our research does not suggest traditional news sites should become “clickbait”. Rather, it suggests that if headlines become more accessible to average news readers, they will be more effective for engagement and, hopefully, a more informed public.

En dat is vaak het probleem met het optimaliseren van koppen voor zo veel mogelijk kliks. Het hele internet staat inmiddels vol met koppen die beginnen met de woorden "Dit is de datum waarop...". Daar klikken immers meer mensen op dan wanneer je de datum in de titel zet en een deel van de mensen daarmee al weten wat ze willen weten en dus niet klikken. Zolang bereik het ultieme doel is van veel nieuwssites, komen we daar niet vanaf.

Uiteindelijk zou het moeten gaan over: hoe kan ik mijn publiek zo goed mogelijk bedienen? En ik ben er heilig van overtuigd dat voor het grootste deel van het publiek een spreektaal-aanpak helpt om hen beter te bedienen. Het probleem is dat dat totaal niet in het systeem van veel journalisten zit, zoals de onderzoekers ook hebben aangetoond. Het resultaat is dat journalisten dus of steevast complexe koppen schrijven of doorschieten in het schrijven van clickbait, omdat ze worden afgerekend op het aantal kliks. Terwijl journalisten eigenlijk moeten schrijven vanuit een gevoel voor hoe ze het publiek zo goed mogelijk kunnen bedienen.

Stop alsjeblieft met de vertalkshowisering van het nieuws op tv

Ik heb een hekel aan Nederlandse talkshows. Het gaat te veel over wat mensen vinden in plaats van wat mensen weten, er is geen ruimte voor nuance en het creëert een beeld dat iedereen overal een mening over moet hebben. Toch zijn talkshows inmiddels de drijvende kracht achter de Nederlandse televisie.

Het is een relatief goedkope manier om elke dag flink wat primetime tv-uren te vullen, waar ook nog eens mensen naar kijken. En dus zijn we inmiddels op het punt gekomen dat de seizoenspresentatie van de NPO twee pijlers heeft: welke dramaseries eraan komen en iets wat inmiddels de "talkshowprogrammering" wordt genoemd. Terwijl van de actualiteitenrubrieken enkel nog EenVandaag en Nieuwsuur over zijn, kunnen we dit najaar genieten van een heleboel nieuwe talkshows.

De best-scorende talkshow is inmiddels echter helemaal niet bij de NPO te zien en ook niet bij RTL 4, maar bij SBS 6. VI is een kijkcijferkanon door de combinatie van humor, onderbuikmeningen en heftige uitspraken. In de vooravond wil SBS6 echter ook scoren, maar dat wil maar niet lukken. En dus komt er na het floppen 'Wat Vindt Nederland' en 'Goed Nieuws Vandaag' weer een nieuw format: 'Nieuws van de dag' is vanaf januari volgend jaar te zien.

Het programma wordt gemaakt door een samenwerking tussen De Telegraaf en Hart van Nederland. Een slimme samenwerking, want qua doelgroep sluit het goed bij elkaar en ook inhoudelijk en qua 'gezichten' kunnen de twee partijen elkaar versterken.

Alleen vrees ik voor het tv-programma dat hier uiteindelijk uitkomt. In een persbericht schrijven beide partijen:

Zo zullen journalisten van het SBS6-nieuwsprogramma en van de krant te zien zijn in de dagelijkse show. Ook zullen de bekende opiniemakers van De Telegraaf regelmatig hun mening laten horen in het programma.

En vooral dat laatste vind ik zorgelijk. Het resultaat is namelijk een format dat nieuws en opinie gaat mengen. Na de talkshows, waarvan al niet helemaal duidelijk is of het nu journalistiek of opinie is, komt er nu een format waarin beide heel duidelijk gecombineerd worden. De kans dat er meer mensen kijken naar Wierd Duk die zijn mening komt geven, dan naar 'Goed Nieuws Vandaag' is groot, dus vanuit commercieel oogpunt is het slim. Journalistiek gezien maak ik me echter zorgen over deze verdere vertalkshowisering van het nieuws op tv.

Laten we alsjeblieft gewoon steengoede journalistiek blijven maken en brengen op televisie. Zeker voor oudere generaties is de tv nog steeds een heel belangrijke nieuwsbron, laten we ze dan ook nieuws geven.

